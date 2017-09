Merkel jött ki jobban a kancellárjelölti vitából

A vasárnap esti Merkel-Schulz kancellárjelölti vita után a legtöbb német és külföldi lap úgy látja: Angela Merkel jött ki jobban a vitából, még ha Schulz érdekesebb és jobb szónok is nála.

Persze vitáról sem lehet igazán beszélni. A 97 perces mérkőzés sajátossága az volt, hogy a felek a legtöbb dologban egyetértettek, elvégre a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták 2013 óta nagykoalícióban kormányoznak, és Merkel korábbi kancellársága idején, 2005-2009 között is megosztották egymással a kormányzati felelősséget.

A szociáldemokrata Martin Schulz volt ebből a szempontból nehezebb helyzetben: viszonylag kevés támadási felület maradt a kancellár ellen, aki folytatni szeretné Németország kormányzását. A közvélemény-kutatási adatok szerint három héttel a választások előtt magasan vezet Angela Merkel kereszténydemokrata pártja. 36-40 százalékos a támogatottsága, míg a szociáldemokratákat 21-25 százalékra mérik. Ezen a helyzeten a vita nem tudott változtatni, még ha Martin Schulz azt is mondta: minden második választó egyelőre még egyik párt mellett sem tette le a voksát.

A Süddeutsche Zeitung szerint nem volt teljesen esélytelen, hogy sikerüljön megváltoztatni a közvéleményt, mert Schulz jobb debattőr mint a rendíthetetlen, kiszámítható és mérsékelt Merkel. Schulz többet támadott, igyekezett meglepetést okozni Merkelnek, de nem járt sikerrel. Schulz emiatt így agresszívebbnek hatott, de egyszersmind kutyaszorítóba is került, elvégre a szociáldemokraták Merkel 12 éves kancellárságából 8 évet szintén kormányon voltak. Merkel pedig soha nem felejtette el, hogy erre emlékeztesse vitapartnerét. Ez bőven indokolta is a Guardian meglátását: Merkel nem tündökölt ebben a vitában, de nem is volt erre szükség.

A német sajtó szerint az is kiderült, hogy nincs jelentős különbség Merkel és Schulz elképzelései között a menekültkérdésben, a nyugdíj- és szociálpolitikában, vagy Trump, Erdogan és Észak-Korea megítélésében. A német közönség így a legtöbb témában két koalíciós társ beszélgetését látta, amelyben Schulz a lehetséges konfliktusok kiélezésén fáradozott, míg Merkel higgadtan a közös pontokra mutatott rá. A waz.de szerint így Schulznak a választásokig hátralévő három hétben igencsak nehéz feladata lesz, mert a Merkel által "szociáldemokratizált" kereszténydemokraták ellen kellene küzdenie. Van olyan vélemény is, hogy a tévénézők vasárnap este nem is tévévitát láttak, hanem nagykoalíciós egyeztetést.

A Welt szerint is Merkel nyerte meg ezt a nem túl izgalmas vitát. Schulz lendületesen kezdett, majd a vita későbbi szakaszában elveszítette erejét, amikor már inkább macsósággal és kellemetlenkedéssel próbálta nyomás alá helyezni a kancellárt. Ezzel kisebb sikereket ugyan elért, de nem tudta megingatni Merkelt, és legfőképpen nem tudta magát olyan politikusnak mutatni, aki meggyőzi a bizonytalan szavazókat arról, hogy képes vezetni Németországot ezekben a nehéz időkben.

A vita közben készült mindegyik felmérés Merkelt hozta ki győztesnek, de nagyon különbözőek az arányok. A Bild felmérése szerint Merkel teljesítményét 64 százalék értékelte jobbnak, míg Schulzét csak 29 százalék, de a ZDF közvélemény-kutatása szerint csak 32:29 volt az arány Merkel javára.

Az rp-online.de szerint a tévévita után legfeljebb az derült ki, hogy Németországban van két meggyőződéses és értelemvezérelt demokrata, akik szeretnék vezetni az országot. Azok után, hogy más országokban autokraták és populisták vannak hatalmon, ez nem is a legrosszabb.

A német választásokat szeptember 24-én tartják.