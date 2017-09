Petícióval nyilváníttatnák terroristának Sorost

A Soros-ellenes petíció augusztus 20-án került fel a Fehér Ház We the People (Mi, a nép) című petíciós honlapjára, ami 2011 szeptemberében, még Barack Obama elnöksége alatt indult a Fehér Ház hivatalos weboldalán. A We the People petíciós oldalt az Obama-kormány azért indította, hogy az állampolgárok kifejezhessék véleményüket a legkülönfélébb témákban. A viccesebbek között volt például az a 2014-es petíció, ami azt szorgalmazta, hogy utasítsák ki az országból Justin Biebert.

A magyar származású Soros Györgyöt érintő augusztusi petíció címe az volt, hogy „Nyilvánítsák Soros Györgyöt terroristának, és foglalják le összes kapcsolódó szervezetének vagyonát a RICO (szervezett bűnözés elleni) és az NDAA (nemzetvédelmi) törvények alapján”.

A petíció szövege szerint Soros György „szándékosan és folyamatosan megpróbálja destabilizálni” az Egyesült Államokat, és „lázadást szít” az ország és polgárai ellen, valamint olyan szervezeteket finanszíroz, amelyek terrorista taktikát alkalmaznak az Egyesült Államok kormányának megdöntésére.

Mit ér ez a petíció?

Bárki indíthat petíciót, aki regisztrálja magát a Whitehouse.gov oldalon, viszont ahhoz, hogy valaki aláírjon egy petíciót, amivel egyetért, már nem szükséges a regisztráció, elegendő egy emailcím is. Egy emailcímről egy petícióra csak egyetlen csatlakozás engedélyezett, de a rendszer nem tudja kiszűrni azt, hogy különböző címekről ugyanaz az ember többször is aláírjon egy kezdeményezést.

Az Obama-kormány által hozott szabály az volt, hogy ha 30 nap alatt egy petíció eléri az 150 aláírót, akkor a petíció szövege kereshetővé válik az oldalon, illetve ha 30 nap alatt 100 ezer aláíróval büszkélkedik a kezdeményezés, akkor (valamit) válaszol rá a Fehér Ház hivatala. Korábban ezeket a válaszokat is közzétették a We the People oldalon, de márciusban, már a Trump-kormányzat ideje alatt, a válaszokat összesítő oldalrészt törölték. Donald Trump januári hivatalba lépése óta 12 petíció érte el a 100 ezres aláírói számot, ezek egyike a Soros-ellenes kezdeményezés.

Trumpéktól fehér házi válasz viszont egy petícióra sem érkezett,

írja a Washington Times és a Verge is.

Pedig van olyan kezdeményezés, amit már több mint egymillióan írtak alá. A két legnépszerűbb petíció Trump-ellenes, az egyik azt szorgalmazza, hogy legyenek átláthatóbbak az elnök adóügyei, a másik pedig arra szólítja fel a Fehér Házat, hogy az összeférhetetlenség és korrupció kiküszöbölése érdekében Trump helyezze a teljes vagyonát egy olyan befektetési alapba, amelynek működésére és döntéseire nincsen ráhatással, amíg elnök.