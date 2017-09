16 amerikai állam indított pert Trump ellen

15 amerikai szövetségi állam, és a főváros, Washington DC (ami közigazgatásilag szintén külön államnak minősül) közösen indított pert Donald Trump elnök ellen. A keresetet New Yorkban adták be a szövetségi bíróságra, ez azért fontos, mert a pert indító államok egytől egyig demokrata elkötelezettségűek, ahogyan New York is, ami így hazai pályának számít majd az elnököt támadó államok számára.

A pert Washington (nem a főváros, az állam a nyugati parton) főügyésze jelentette be, és felsorakozott mögé New York, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Washington DC, Hawaii, Illinois, Iowa, Új-Mexikó, Észak-Karolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont és Virginia.

A per tárgya a DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) nevű program megszüntetése, amit az Obama-adminisztráció vezetett be 2012-ben, és Trump nemrég jelentette be, hogy hat hónapon belül megszünteti. A DACA az Amerikába illegálisan érkezett, vagy a vízumuk lejárta után illegálisan ottmaradt szülők kiskorú gyerekeit védi a deportálástól, illetve felnőttkorukban lehetőséget ad nekik a munkavállalási engedély megszerzésére. Jelenleg 800 ezer ember vesz részt a programban, őket dreamernek, vagyis álmodónak hívják a rájuk vonatkozó törvény, a DREAM (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act) miatt. Ha a program valóban megszűnik, őket mind egy szálig kitoloncolhatják az USA-ból.

Obama a tervet kegyetlennek nevezte, a dreamereket pedig igazi amerikainak, akik ott nőttek fel, sokszor nem is ismerik a szülőhazájukat, nem beszélik a nyelvét, és semmilyen veszélyt nem jelentenek Amerikára nézve. A pereskedő 16 állam azt próbálja elérni, hogy bíróság írja felül Trump tervét.