Három hurrikán alakult ki a karibi térségben, óriási pusztítás jön a hétvégén

A legmagasabb, ötös fokozatúvá erősödött az Irma nevű hurrikán, és két másik vihar is kialakult a karibi, közép-amerikai térségben – írja az AP. A legerősebb, Irma a karibi térséget pénteken éri el, szinte biztosra vehető, hogy óriási pusztítást fog okozni minden útjába kerülő szigeten. Puerto Rico, a Dominikai Köztársaság és Haiti északi részére óriási erővel, nagyjából 300 kilométer sebességű széllökésekkel fog lecsapni.

A hurrikán útvonalán, Floridában, a Virgin-szigeteken és Puerto Ricóban szükségállapottal készülnek, és a Miamitól 200 kilométerre fekvő, 22 ezer lakosú Key West sziget evakuálását is elrendelték a hatóságok. A hatóságok halálos áldozatoktól tartanak, ezrek veszíthetik el az otthonukat áradásokban és sárcsuszamlásokban. Irma péntek délután érkezhet meg Kubába és a Bahamákra. A hurrikán ezután – az erejéből valamennyit veszítve – a meteorológusok becslései alapján szombat éjjel, vasárnap reggel éri el Floridát.

A vihar eddigi haladásáról készült műholdképekből készült animáció:

Az Egyesült Államokban működő Nemzeti Hurrikán Központ (National Hurricane Center) közölte,

A Twitterre felkerült egy videó arról, ahogy egy hurrikánvadász berepül a viharba, hogy adatokat gyűjtsön az erősségéről és az irányáról.

My day at the office. #HurricaneIrma @NOAA_HurrHunter pic.twitter.com/wpH83NIc6m