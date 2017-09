Kvótaper: Pozsony sem lelkes, de másképp tud beszélni

Pozsonynak sem tetszik az Európai Bíróság kvótaügyben hozott döntése, ám a szlovák és a magyar diplomácia vezetőinek merőben eltérő módon sikerült ezt a világ tudtára adniuk.

„A szlovák kormány tudomásul veszi, tiszteletben tartja, részleteiben áttanulmányozza az Európai Bíróság ítéletét, és ezt követően foglal állást” – idézte az MTI a szlovák külügyminisztert.

Fotó: Soós Lajos / MTI Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter

Miroslav Lajčák kijelentette: a kvótaperben hozott döntésből Szlovákia számára semmilyen szankció és új kötelezettség nem keletkezik, ugyanakkor elképzelhetetlennek nevezte, hogy Pozsony ne fogadná el a luxemburgi bíróság döntését.

A politika megerőszakolta a jogot és az európai értékeket

– ezt viszont nem ő, hanem Szijjártó Péter mondta Trócsányi László igazságügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján.

Miroslav Lajčák megismételte a pozsonyi kormány korábban többször hangoztatott álláspontját a kvóták működésképtelenségéről, majd hozzáfűzte: a további lépésekről a kormánynak kell döntést hoznia.

A döntés teljes mértékben elfogadhatatlan!

– ezek is Szijjártó szavai.

„A kvótákkal kapcsolatos álláspontunk olyan politikai álláspont, amelyben osztozik az egész politikai színtér, és a lakosság is támogatja. Ráadásul az elmúlt két év választ adott arra a kérdésre is, hogy működnek-e a kvóták, vagy sem” – idézte a szlovák külügyminiszter szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Az igaza csata csak most kezdődik!