Az UNESCO főigazgatójának férjét is vizsgálják kétes azeri támogatások miatt

Szófia bejelentette, hogy nyomozást indít Kalin Mitrevvel, az UNESCO főigazgatójának, Irina Bokovának a férjével szemben, mert kétes eredetű pénzt fogadott el egy az azeri kormányhoz köthető vállalattól. A bolgár ügyészség közleményében azt írta, a vizsgálat célja, hogy megállapítsák, történt-e költségvetési csalás és pénzmosás.

A 65 éves Mitrev az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBDR) igazgatótanácsában képviseli Bulgáriát 2014 óta. Korábban 1996 és 1997, valamint 2002 és 2009 között is betöltötte ezt a tisztséget, írja az MTI.

A férfi ügye csütörtökön egy miniszteri ülésen is szóba került. Vladiszlav Goranov bolgár pénzügyminiszter elmondta, hogy nem találtak jogsértésre utaló jelet. A tárcavezető egyúttal jelezte: nem a bolgár kormány hatásköre dönteni Mitrev elbocsátásáról az EBDR-től.

Médiainformációk szerint Bokova férje 425 ezer eurót (több mint 130 millió forintot) zsebelt be az azeri Avuar Co-tól. Mitrev a 24 Óra című bolgár napilapnak azt mondta, hogy tanácsadói munkát végzett a cégnél, és befizetett minden adót a kapott összeg után.

Szerinte a szerződéséről szándékosan olyan módon tálalták az információkat, hogy azok alapján befolyással való üzérkedésre gyanakodjanak, és hogy korrupciógyanúba keverjék feleségét, Irina Bokovát. „Nem tisztességes hozzákötni nevemet az ügyhöz" – háborgott Bokova. „Semmi közöm ehhez az egészhez."

Kedden több nagy európai lap nyilvánosságra hozta, hogy Azerbajdzsán az úgynevezett kaviárdiplomácia jegyében 2,5 milliárd eurót (mintegy 775 milliárd forintot) költött 2012 és 2014 között külföldi tisztségviselők és szervezetek, a többi között az Európa Tanács támogatására és befolyásolására. Az azeri kormány a pénzmosodáján keresztül állítólag az Európa Tanács (ET) közgyűlése több tagjának szavazatát is megvásárolta. Az ügyben az ET vizsgálatot indított, három szakértő megbízásával.

Az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű, szervezett bűnözés és korrupció feltárásával foglalkozó nemzetközi oknyomozó szervezet és a szóban forgó lapok Laundromat (Pénzmosoda) címet viselő jelentésükben több mint 16 ezer azeri tranzakcióról rántották le a leplet.