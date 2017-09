Kibújt a bilincsből és elhúzott a rendőrautóval a texasi nő

A 33 éves Toscha Fay Sponslert bolti lopás miatt tartóztatták le a texasi Lufkinban, és a protokoll szerint megbilincselve a rendőrségi SUV hátsó ülésére ültették beszíjazva. Amíg azonban a rendőrök még a helyszínen vacakoltak, a felügyelet nélkül hagyott Sponsler óvatosan kikapcsolta az övet, kibújt a bilincsből, és a megfelelő pillanatban előre mászott a vezetőülésre.

Innentől őrült autós üldözés vette kezdetét, melyet a rendőrautók a fedélzeti kameráikkal rögzítettek is: Sponsler 160 km/h sebességgel menekült üldözői elől, és a 23 percig tartó hajsza végén aztán elvesztette uralmát a jármű felett, a rendőrök pedig végre lekapcsolták, ismerteti az esetet az NBC.

A lufkini rendőrök le is vonták a tanulságot, és mostantól a rendőrautóikban egy ablak választja el a hátsó ülésen ülő gyanúsítottaktól a rendőröket. Az eset sokkal rosszabbul is végződhetett volna, nemcsak a közveszélyes száguldozás miatt, de az autóban egy shotgun is volt, és a rendőrök többször is úgy látták, hogy Sponsler az üldözés alatt a lőfegyverhez nyúlt, de szerencsére használni már nem volt alkalma, de így is épp elég van a rovásán ahhoz, hogy súlyos börtönbüntetést kaphasson.