Több karibi szigetet is letarolt az Irma hurrikán

A Karibi-térségben Antigua és Barbuda szigetét teljesen letarolta az Irma hurrikán, a BBC szerint az épületek 90 százaléka megrongálódott. A Brit Virgin-szigeteken is nagy pusztítást végzett a vihar, rengeteg ház tetejét tépte le, és Saint Martinon is az épületek 95 százaléka megrongálódott, nincs áram és ivóvíz sem.

A Vöröskereszt szerint a Karibi-térségben eddig másfélmillió embert érintett, 13 halálos áldozatot követelt a továbbra is a legfelső, ötös kategóriába tartozó hurrikán. A Vöröskereszt figyelmeztetett, hogy 26 millió ember is veszélyben lehet Irma miatt, ami 300 kilométer körüli szélsebességgel érkezik Haitihez és Kubához.

Haitin a kormány elrendelte az északi partvidék egy részének a kiürítését. A szigetet nem csak a szélvihar fenyegeti, hanem a vele járó heves esőzés is, amely súlyos áradásokat okozhat. Az embereket felszólították, hogy keressenek menedéket a magasabban fekvő környékeken.

A kubai polgári védelem a sziget északkeleti partvidékéről szállítja el a lakosokat 125 központba még mielőtt az Irma megérkezik. Santiago tartományban 38 ezer embert helyeznek el ezekben a központokban, további húsz ezernek pedig azt tanácsolják, hogy utazzanak távolabbi biztonságos helyre a rokonaikhoz és ismerőseikhez. A hurrikán pénteken söpör át a szigeten.

A hurrikán várhatóan szombaton éri el Florida partjait, és a CNN szerint a legfrisebb előrejelzések alapján pont átvonul majd az amerikai államon. Floridában a Nemzeti Gárda hétezer tagja áll készenlétben, csütörtökön lezárták az atomerőműveket és már szünetel a forgalom egyes repülőtereken. Dél-Florida egész területén hurrikánriadó van érvényben. Nathan Deal, Georgia állam kormányzója az állam partmenti vidékein kötelező evakuálást rendelt el.

Az Irma mellett azonban Jose és Katia is hurrikánná erősödött. 2010 óta először fordul elő, hogy három aktív hurrikán is legyen az Atlanti-óceán térségében. A CNN szerint az Irmát követő Jose várhatóan nem éri el az amerikai partokat, de további károkat okozhat például a már letarolt Barbudán.

