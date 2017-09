A lábukon alig bírtak állni a körülöttük tomboló hurrikánban

„Még időben meneküljenek el, vagy pedig zárkózzanak be otthon" – ezt közvetítette a média is a floridai lakosok felé még az Irma hurrikán érkezése előtt. A helyi kisebb, és a nagy országos csatornák tudósítói azonban sorra jelentkeztek be a pokoli körülmények közül.

Az Irma hurrikán hétfőn már sokat veszített erejéből, és trópusi viharrá mérséklődött, de az elmúlt napokban komoly károkat okozott, és még mindig nagyon erős széllökésekkel tovább halad Georgia és Alabama állam felé.

Floridában hatan haltak meg, a Karibi-térségben 37 áldozatot követelt a hurrikán. Közülük tízen Kubában vesztették életüket, amikor összedőlt egy épület. Miamiban a város 72 százalékában nincs áram, Floridában összesen 6,2 millióan vannak áram nélkül. Jacksonville-ben soha nem látott áradást okozott a hurrikán. Bővebben itt>>>

Ezekben a napokban az esőkabátban, csuromvizesen jelentkező tudósítók közül sokan úgy próbáltak tájékoztatni, hogy a lábukon alig bírtak megállni. Mike Seidelt, a Weather Channel riporterét konkrétan arrébb fújta a szél:

This is what the eyewall of Hurricane #Irma looks like. Watch The Weather Channel for continuing storm coverage. pic.twitter.com/7U7JzbVo3Z — The Weather Channel (@weatherchannel) September 10, 2017

Nehezen lehetne azt mondani, hogy nem volt veszélyes a helyzet, amikor a CNN egyik riporterétől pár méterre döntött ki egy táblát a szélvihar:

Az NBC News egyik tudósítója pedig konkrétan kikötötte magát egy házhoz, nehogy feldöntse a szél a bejelentkezés közben:

Miguel Almaguer has literally harnessed himself to the building. This storm is no joke. pic.twitter.com/CA2XbWtZ5Z — Katy Tur (@KatyTurNBC) September 10, 2017

Még évtizedekre nyúlik vissza annak a hagyománya, hogy televíziós stábok egy ilyen veszélyes hurrikán átvonulása közben jelentkeznek be. A New York Times szerint az első a CBS News tudósítója, Dan Rather lehetett még 1961-ben. Előbb bemutatta radarképen, hogyan halad a Carla hurrikán, aztán pedig kiment az utcára, hogy első kézből mutassa be a körülményeket. A nézők akkor kaphattak először ízelítőt egy ilyen élő bejelentkezésből.

Tényleg ki kell oda állniuk?

A korábban Texasban pusztító Harvey hurrikán, most pedig Irma miatt is újra fellángolt a vita, hogy szükség van-e ezekre a vakmerő bejelentkezésekre, vagy biztonságosabb helyről is elég lenne kapcsolni a tudósítókat.

„Miért érzik úgy a hírcsatornák, hogy ki kell oda küldeniük a tudósítóikat?" – tette fel a kérdést egy twitterező. „Ez nem biztonságos. Mutassatok példát" – írta egy másik. Mások is úgy vélték, hogy a hírműsorokban pont azoknak a veszélyes helyzeteknek a közepéből jelentkeznek be, amik elkerülésére szólították fel az embereket.

Többen úgy látják, hogy ezek fölösleges, és szenzációhajhász bejelentkezések, főként akkor, ha a tudósító alig tudja kinyögni a mondandóját, miközben küzd az elemekkel.

Tényleg azt gondolják a tévériporterek, hogy nem hinnénk el, hogy egy hurrikán tombol, ha nem állnak ki az utcára?

– írta egy másik twitterező. Vannak, akik szerint a közösségi médiában egyébként is előkerülnek olyan posztok, amik bemutatják a helyzet súlyosságát.

Olyan is volt, aki viszont szimplán viccet csinált az egészből:

Megmutatják, hogy mennyire veszélyes

A reagáló tévések szerint azonban éppen azért van szükség arra, hogy közvetlen közelről mutassák be a hurrikán erejét, hogy ezzel is meggyőzzék a nézőket arról, hogy a veszély nagyon is valós. A közösségi médiában megjelenő különböző posztokkal szemben pedig ők a személyükkel hitelesítik a történéseket.

Jogosnak tartja a kérdésfelvetést Mark Strassmann, a CBS News egyik riportere is, aki 25 éven át tudósított hurrikánokról. Azonban szerinte a tévé részben a vizuális igazolásról szól. „Ha látják, hogy ott állok kint, és ide-oda dönt a szél, az meggyőzi őket, hogy nekik nem kéne ugyanezt csinálniuk.

Chris Cuomo battling Irma's full force in Naples. Peak gust 142 mph at 4:35 pm https://t.co/SBp2cjLCIK pic.twitter.com/Gv1IjMAQij — CNN Weather Center (@CNNweather) September 10, 2017

A veterán tudósítók, például az NBC ismert műsorvezetője, a hét nagy vihart is a helyszínről végigcsináló Lester Holt, pedig állítják, hogy minden ilyen bejelentkezésénél elsődleges, hogy közben mind ők, mind a stáb a lehető legnagyobb biztonságban is legyen. A bejelentkezésekhez a helyszíneket is számos szempontot gondosan mérlegelve választják ki.

Nem én akarok lenni a fickó, aki egy viharról tudósítva halt meg

– mondta a Huffington Post szerint Ted Scouten, a CBS4 News tudósítója. Szerinte meg kell találni az egyensúlyt: óvatosak is próbálnak lenni, de biztosítani akarják, hogy a nézőik minden szükséges információ birtokában legyenek.

Nem ennyire jó a helyzet azonban a helyi, kisebb adóknál, amiknek jóval szűkösebb forrásaik vannak. Nagy felháborodást keltett például, amikor a texasi 12News egyik riportere egyszemélyes stábként küzdött a viharral a Harvey hurrikán alatt.