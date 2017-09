Újabb német házaspárt vettek őrizetbe a törökök

Megint német állampolgárokat vettek őrizetbe Törökországban. A német külügyminisztérium szóvivője, Martin Schäfer azt mondta: most is egy török származású, de német állampolgársággal rendelkező házaspárt vettek őrizetbe. A házaspár egyik tagját időközben elengedték, de megtiltották neki, hogy elhagyja az országot, írja az MTI.

Az esetről a német hatóságok nem kaptak hivatalos tájékoztatást a török féltől, más forrásból értesültek róla. Legutóbb augusztus végén vettek őrizetbe németeket Törökországban, akkor is egy török származású házaspárt. Azzal gyanúsították őket, hogy kapcsolatban állnak a tavalyi puccskísérletért felelősnek tartott Fethullah Gülen hitszónok mozgalmával. A házaspár egyik tagját szeptember elején szabadon engedték.

Az újabb eset azt jelenti, hogy folytatódik a rémálom mindazok számára, akik semmi mást nem akarnak, csak a szabadságukat eltölteni Törökországban, mondta Martin Schäfer a kormányszóvivői tájékoztatón.

A török külügyminisztérium a hét végén figyelmeztetést adott ki a Németországba készülőknek. Ebben azt írták, hogy a Törökországgal szembeni ellenérzésekre felépített választási kampány miatt óvatosságra lesz szükségük, és el kell kerülniük a kampányrendezvényeket. A külügyi szóvivő azt mondta, hogy a figyelmeztetés alaptalan, és csak mosolyogni lehet rajta.

A figyelmeztetés nem csak a külügyminisztériumban talált elutasításra. Szeretném aláhúzni, hogy bármely török állampolgár nyugodtan elutazhat hozzánk, mondta egy vasárnapi választási gyűlésen Angela Merkel kancellár. Nálunk egyetlen újságírót sem vesznek őrizetbe, egy újságírót sem helyeznek előzetes letartóztatásba, nálunk szólásszabadság van és jogállamiság, és erre büszkék vagyunk - mondta a kereszténydemokrata párt (CDU) elnöke.

Elítélte a török kormány lépését Martin Schulz szociáldemokrata (SPD) kancellárjelölt is, aki ugyancsak vasárnap egy kampánybeszédében kiemelte, hogy az ankarai vezetés elvesztette a mértéket, Németország pedig nem tűrhet el minden megaláztatást Törökországtól.

Martin Schäfer a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón arra a kérdésre, hogy a német külügyminisztérium tervez-e kiadni Törökországgal kapcsolatban az ország elkerülésére felszólító utazási figyelmeztetést, azt mondta, hogy nem szabad visszaélni ezzel az eszközzel. Ha a külügyi tárca kiadna ilyen figyelmeztetést, akkor Törökország olyan államok sorába kerülne, mint Szíria, Líbia vagy Jemen.

Továbbra is érvényesek viszont a német külügyminisztérium júliusban frissített országinformációi. Ezek szerint mindenkinek alaposan meg kell fontolnia, hogy elutazik-e Törökországba, mert előfordulhat, hogy minden előzmény nélkül egyszer csak rendőri őrizetben, majd börtönben találja magát.

Miután Törökországban most is több mint egy tucat német állampolgár van őrizetben pontosan nem ismert gyanúsítások miatt, július végén Berlin szankciókat jelentett be Ankara ellen. Miután Németország úgy ítélte meg, hogy az uniós pénzekkel kitömött Törökország eltért az európai értékektől, bejelentették, hogy felülvizsgálják a törökországi beruházásokhoz adott német exporttámogatásokat, uniós szinten kezdeményezik Törökország felzárkóztatási támogatásainak újratárgyalását, a német állampolgárokat pedig fokozottan óvják attól, hogy Törökországba menjenek nyaralni.