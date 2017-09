Ukrajna továbbra is biztosítja a kisebbségek nyelvhasználatát

Múlt hét kedden új oktatási törvényt fogadott el az ukrán parlament, ami ellen többek közt Magyarország is heves tiltakozásba kezdett, hétfőn még egy ötpárti megegyezés is született annak érdekében, hogy Petro Porosenko ukrán elnök ne írja alá a jogszabályt, az ugyanis szerintük ellehetetlenítené a kisebbségeket. Az ukrán külügyminiszter Twitteren reagált a kirobban botrányra, és ígéretet tett a kisebbségek anyanyelvhasználatának biztosítására – írja az MTI.

Ukrajna a jövőben is mindent megtesz az ukrán nyelv fejlődéséért, és szavatolja a nemzetiségi kisebbségek anyanyelvének használatát, mert ez kötelessége.

– írta Pavlo Klimkin, aki arra is ígéretet tett, hogy az ukrán külügyminisztérium a héten bővebb információkat is közzétesz az oktatási törvényről. Hozzátette azt is, hogy megvalósításon dolgoznak, nem érzelmi értelmezésen.

A múlt héten elfogadott törvényről hétfőn írtunk bővebben, ezt a cikket itt olvashatja el.