Thomas Jefferson-szobor elbontásáért tüntettek Charlottesville-ben

Amerikában még mindig tart a vita a charlottesville-i tragédia után felkapott témáról, hogy mit lehet kezdeni azokkal a nagy történelmi személyiségekkel, – mint például a korábbi amerikai elnökök –, akik rabszolgatartók voltak.

Az augusztus közepén megtartott, egy fiatal, antifasiszta jogászlány halálával végződő neonáci tüntetés és ellentüntetés amiatt robbant ki, hogy el akartak szállítani egy Robert E. Lee szobrot a Virginia állambeli Charlottesville egyik teréről. Lee a rabszolgatartó déliek oldalán harcolt az amerikai polgárháborúban, és hírhedten kegyetlen volt a fekete rabszolgákkal. Emiatt lett a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobbos mozgalom egyik ikonikus figurája.

A szobor megtartása vagy elbontása nagy vitát kavart az országban, Donald Trump elnök is megszólalt. Trump azt a költői kérdést tette fel sajtótájékoztatóján, hogy ha Lee tábornok szobrát el lehet tüntetni, akkor George Washington és Thomas Jefferson szobrát is el akarják majd tüntetni, mert ők is rabszolgatartók voltak. Történészek akkor arról beszéltek, hogy az elnök érvelése hibás, mivel Washington és Jefferson az Egyesült Államok fontos állomásihoz kötődnek, azért szerepelnek a történelemkönyvekben, mert valami nagy dolgot tettek, egyikük megnyerte a függetlenségi háborút és országot alapított, a másik pedig megírta a függetlenségi nyilatkozatot, miközben Robert E. Lee azért híres, mert rengeteget küzdött a rabszolgatartás fennmaradásáért.

A Black Lives Matter (~Fekete Életek Számítanak) szervezett tüntetést Charlottesville-be, hogy tüntessék el a városból a Virginiai Egyetem melletti Jefferson-szobrot. Az egyik szónok arról beszélt a tüntetésen, hogy rabszolgatartó, rasszista és nemi erőszaktevő volt, ezért nincs helye az emlékművének köztereken.

A tüntetés után fekete lepellel takarták le a szobrot és Black Lives Matter transzparenst aggattak rá, írja a Fox News.

The protest has cleared, but the shroud on the Thomas Jefferson statue at the Rotunda remains. pic.twitter.com/BqYtCEtH5q