Elsőként lőnélek le, ha lenne fegyverem.

Felfüggesztettek egy rendőrt Angliában, amiért azt mondta egy férfinak, hogy elsőként lőné le, ha lenne fegyvere. Az eset Coventry-ben történt intézkedés közben. A rendőrt azonnal felfüggesztették.

A rendőrség nevében a West Midlands megyei Alex Murray vezérőrnagy-helyettes beszélt, aki szerint a rendőr megbánta amiket mondott.

A videó szerint négy rendőr egy férfival és egy nővel vitatkozik egy lakásban. A rendőrök azt kérdezték tőlük, hogy miért nem engedték be őket, illetve csukták be még az ablakokat is. A férfi erre azt felelte, hogy először azt hitték betörők, mert csak azt látták, hogy másznak fel egy létrán, de a feketék elleni rendőri támadásokról készült videók miatt úgy gondolja a rendőrök látogatása még rosszabb mintha betörnének hozzájuk. Erre reagált a rendőr azzal, hogy nevetve megkérdezte, hogy őt is meg fogják majd hurcolni a Black Lives Matter mozgalmon keresztül, mire a férfi igennel válaszolt. A rendőr erre azt mondta a

férfinak, hogy ha lenne nála fegyver, ő lenne az első akit agyonlőne.





A Black Lives Matter egy nemzetközi mozgalom, ami a feketék ellen irányuló erőszakra hívja fel a figyelmet. A mozgalom 2012-ben alakult, amikor George Zimmerman szolgálat közben lelőtte a fegyvertelen fiatalkorú Trayvon Martint. Ekkor kezdték a rendőri erőszak ellen tüntetők a #BlackLivesMatter hashtaget használni a közösségi oldalakon.