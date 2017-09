Irma után benzinhiány sújtja Floridát

Messze van még Florida attól, hogy az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba az Irma hurrikán pusztítása után. A kimaradások miatt öt államban közel ötmillió otthon, iroda és vállalkozás maradt áram nélkül. Az utakat sok helyen továbbra is kidőlt fák torlaszolják el, tovább nehezítve a benzint kereső autósok dolgát. A vihar az US 1-jelű utat is több helyen elmosta, de ezeket már helyreállították.

Az utakon mindenhol hazatérni igyekvő floridaiak próbálnak benzinhez jutni, de ez szinte lehetetlen: az államban kevés a működő benzinkút, mert vagy áram nincs, vagy az üzemanyag-utánpótlás akadozik.

A helyzetre jellemző, hogy az emberek a kutaknál álldogálnak, és

amint egy elhagyott kútnál valaki leparkol, azonnal tucatnyian követik, hátha tud valamit.

A ritka helyeken, ahol mégis van benzin, mint az I75-ös sztrádán Tampától északra, a leállósávban sok mérföld hosszan várakoznak az autók, a rendőrök pedig küszködve próbálnak rendet tartani a lehajtónál. A sort észrevéve mindenki lelassít, így az amúgy is túlterhelt sztrádán 25 kilométeres dugó alakult ki.

A sztrádáktól messzebb nagyobb esély van működő benzinkutat találni, a többség azonban nem hajlandó letérni. Mivel aki tud, igyekszik tartalékolni is, a műanyag benzinkannák is hiánycikknek számítanak.

A benzinhiány mellett adminisztratív akadályok is hátráltatják a hazatérést. Az evakuált lakosok sok helyen nem költözhetnek haza, főleg ahol a vízvezetékeket a fertőzésveszély miatt nem lehet használni. A leginkább sújtott Florida Keys szigetcsoport délnyugati központjában, Key Westen a legnagyobb feladatot most a törmelékek eltakarítása jelenti az utakról. Aki mégis hazajut, az tikkasztó, párás hőségben mentheti az értékeit a romok között, áram híján ugyanis a légkondicionálók sem működnek. Florida keleti felén a hétvégére sikerülhet mindenhol helyreállítani az áramellátást.

Két nappal a hurrikán áthaladása után az első mentőalakulatoknak végre sikerült eljutni a Keys leginkább sújtott szigeteihez is. Volt, ahol a házak negyede megsemmisült, további 65 százalékuk pedig komoly kárt szenvedett. A szövetségi katasztrófavédelmi szervezet, a FEMA szerint e szigeteken lényegében nem maradt olyan épület, amit a vihar érintetlenül hagyott volna.

Az egyik szerencsés túlélő a Big Pine Key szigeten így fogalmazott:

A szél házakat fújt le a tartócölöpökről. Mindenhol villanyvezetékek tekeregnek. A fák tövestül kicsavarva. Az üzleteket elárasztotta a víz, a földeket fertőző áradás borítja. Egyszerűen borzalmas.

A hurrikán egyértelműen Floridát, és azon belül is a Keys-szigeteket sújtotta leginkább, de a félszigeten kezd normalizálódni a helyzet. Ha korlátozott működéssel is, de több reptér már üzemel, és a legtöbb kórház is újra megnyitott.

Irma a Karib-szigeteken 38 halálos áldozatot szedett, mielőtt az USA-ban partot ért volna. Floridában további 12 halálos áldozatról tudni. (CNN, LA Times)