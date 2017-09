Új csodafegyvert talált a Fülöp-szigeteki elnök a kritika ellen

Miután több ezer embert bármiféle eljárás vagy ítélet nélkül meggyilkoltatott, Rodrigo Duterte elnök a drogkereskedelem elleni harcban új eszközt talált, amit az ország törvényhozása hatalmas többséggel meg is szavazott. A drogháború hatékonyságát és a jogsértéseket vizsgáló Emberi Jogi Bizottság nevű szervezet 2018-as költségvetését az idei 749 millió pesóról 1000 pesóra, azaz mintegy hatezer forintra csökkentette.

A döntés ellenzői szerint a pénzelvonás lényegében kivégzi az alkotmány által felállított, független állami hivatalt. Pantaleon Alvarez házelnök viszont úgy kommentálta a döntést, hogy aki a bűnözőket védi, pénzt is a bűnözőktől szerezzen. A döntést még a szenátusnak is jóvá kell hagynia, ám Duterte támogatói ott is többségben vannak. (BBC)