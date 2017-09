Robbanás történt a londoni metróban

Cikkünk folyamatosan frissül.

Robbanás történt péntek reggel egy metrókocsiban London délnyugati részén, a Parson's Green nevű megállónál – írja az MTI.

Egy lap szerint egy fehér doboz robbant fel, és több ember arca megégett. A BBC szerint a rendőrség vizsgálja az esetet. A mentők is a helyszínen vannak, ellátják a sérülteket.

Egy Twitter-poszt szerint ez a festékes vödör robbant fel egy Lidl-es szatyorban:

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1