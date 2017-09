Bezárhatja az USA a kubai nagykövetségét

Bezárhatja az Egyesült Államok a havannai nagykövetségét - erről beszélt Rex Tillerson amerikai külügyminiszter. Washington azután döntött erről, hogy több rejtélyes megbetegedés történt a Kubában szolgálatot teljesítő diplomatáival. Tillerson azt mondta, "mérlegelés alatt áll" a követség bezárása.

Korábban öt republikánus szenátor követelt megtorló intézkedéseket Kubával szemben. Tom Cotton, Richard Burr, John Cornyn, Marco Rubio és James Lankford levélben sürgette Rex Tillerson külügyminisztert, hogy emlékeztesse a kubai kormányt a diplomaták iránti kötelezettségeire. Az öt politikus egyúttal azt is követelte az amerikai diplomácia irányítójától, hogy minősítse nemkívánatos személyeknek az Egyesült Államokban szolgálatot teljesítő kubai diplomatákat, s amennyiben Havanna nem tesz értékelhető lépéseket az amerikai diplomatákkal történtek teljes feltárására, akkor Washington zárja be a havannai amerikai nagykövetséget is.

Az amerikai külügyminisztérium először augusztusban hozta nyilvánosságra, hogy a havannai nagykövetségen dolgozó amerikaiak rejtélyes tünetekkel járó megbetegedésekben szenvednek: egyensúlyi zavarokkal küszködnek, jelentős halláskárosodásuk van, komoly fejfájások, agyduzzanatok, agykárosodások és kognitív zavarok gyötrik őket.

Az amerikai külügyi szóvivő, Heather Nauert kedden azt jelentette be, hogy eddig 21 amerikai diplomatánál észlelték a betegséget, amelyet mindazonáltal nem tudnak pontosan diagnosztizálni. A jelenleg is folyamatban lévő részletes orvosi vizsgálatok szerint a diplomatákat "akusztikus támadások" érték: vagyis fizikai károsodásokat okozó, különleges hanghatásoknak tették ki őket mind a munkahelyükön, mind az otthonaikban.

A külügyi szóvivő szerdán a külföldi tudósítóknak tartott sajtóértekezletén azt is közölte, hogy a betegek száma várhatóan még növekszik. Fulton Armstrong, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik volt tisztségviselője, aki korábban Havannában dolgozott, az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR) azt mondta: nincs ésszerű magyarázat a megbetegedésekre, "egyik rejtély a másikat követi".

A vizsgálatokba az amerikai külügyminisztérium mellett a különböző hírszerző szervezetek és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott, és a külügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint már nemcsak "akusztikus támadások" lehetőségeit kutatják. Egyik-másik diplomatánál nehézségek alakultak ki a koncentrálással, szavak kiejtésével, mondatok megfogalmazásával is, ez pedig - az orvosok szerint - súlyos agykárosodást jelez.

A diplomaták egymástól eltérő benyomásokról számolnak be: egyikük azt mondta, hogy időnként mintha vibrálást érzett volna az irodájában, másikuk magas, éles, a kabócákéhoz hasonló hangokat észlelt, megint mások arra ébredtek, mintha a fülük mellett valami halkan csörgött volna, de a csörgő hang azonnal megszűnt, amint eltávolodtak az ágyuktól.

Akadtak olyan diplomaták is, akik semmit nem éreztek, de a tünetek később náluk is jelentkeztek. Heather Nauert szóvivő közölte: miután az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta a történteket, kiderült, hogy a Havannában dolgozó kanadai diplomaták is hasonló egészségügyi gondokkal küszködnek. Az FBI és a kanadai rendőrség együttesen vizsgálódik Havannában. Washington májusban már kiutasított két kubai diplomatát, tiltakozásul az ellen, hogy Kuba nem védte meg a területén szolgálatot teljesítő diplomatákat. A kubai kormány mindvégig cáfolta, hogy bármi köze lett volna a különös megbetegedésekhez.