Már négyes erősségű a Maria hurrikán

Puerto Rico lakosai még magukhoz sem térhettek az Irma hurrikán pusztítása okozta sokkból, amikor az amerikai meteorológiai szolgálat a partok felé közelítő Maria nevű hurrikánt hármas kategóriába sorolta, ami azt jelenti, hogy 120 mérföld/órás szélerősséggel (193 km/óra) érhet partot - ha nem erősödik addig, ami egyébként nem kizárt, írja a CNN.

A magyar idő szerint este hat órás állás szerint a hurrikán úgy 100 kilométerre lehet Martinique-től keletre, és valamikor hajnalban érhet partot a Leeward-szigeteken, a Karib-tenger északi részén. Ha a besorolását 4-esre változtatják, 85 év óta először fordulhat elő, hogy Puerto Ricót ilyen erős vihar éri el, így nem csoda, hogy a kormányzó szükségállapotot rendelt el, és elkezdték kiüríteni az árvizek és földcsuszamlások miatt veszélyeztetett területek lakosságát.

Keressenek menedéket egy rokonnál vagy barátnál és ne halogassák az utolsó percig, mert amint a szél sebessége meghaladja a 80 km/órát, a mentőcsapatok nem tudnak kimenni - nem fogjuk kockára tenni az ő életüket is

- jelentette ki Ricardo Rosselló. A Maria viszont olyan nagy kiterjedésű, hogy a sziget teljes területét el fogja érni, ezzel veszélyesebbnek tartják, mint a Hugót és a Georges-t - előbbi 1989-ben öt ember halálát okozta, utóbbi 1998-ban közel kétmilliárd dolláros kárt okozott. A Maria a Dominikai köztársaság, Martinique, Puerto Rico, St. Kitts, Nevis, Montserrat és St. Lucia térségében okozhat károkat. Az amerikai National Hurricane Center szerint 1,5-2 méter magas hullámok és 300-500 milliméternyi csapadék várható, amivel nem lehet viccelni.

És amikor Maria levonul, Jose, az egyelőre 1-es kategóriájú trópusi vihar, pont beér a térségbe, amit egyelőre még nem minősítettek hurrikánnak, de a NHC szerint ez csak idő kérdése.

Frissítés

Nem kellett sok idő a Mariának, időközben elérte Martinique szigetét és négyes erősségűvé fokozódott, az előrejelzések szerint pedig a jelenleg 215 kilométer per órás szél még fokozódni is fog az elkövetkező egy-másfél nap folyamán. Puerto Ricót 1998 óta nem érte el négyes kategóriájú hurrikán, most ez lesz a helyzet.