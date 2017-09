Óriási raktártűz van London északi részén

Nagy erőkkel kellett kivonulnia a londoni tűzoltóknak hétfő este Tottenhambe, miután tűz ütött ki a London északi részén fekvő kerületben található egyik raktárban – írja a Telegraph.

We are continuing to deal with a warehouse fire in #Tottenham, 20 fire engines & 120 firefighters at the scene https://t.co/KdYrd7u7qP pic.twitter.com/YQSu1jHHh3