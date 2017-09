Betiltották az atomfegyvereket azok az országok, amelyeknek nincs atomfegyverük

Óriási lépést tettünk a világbéke felé: szerdán 50 ország írta alá az atomfegyverek betiltásáról szóló egyezményt, és már összesen 122 ENSZ-tagállam csatlakozott a kezdeményezéshez, írja az MTI.

Apró szépséghibája a projektnek, hogy a nukleáris nagyhatalmak – USA, Oroszország, Kína, India, Pakisztán, Izrael, Franciaország, Nagy-Britannia, Észak-Korea – nem támogatják az atomfegyvereik betiltását.

Sőt még Japán sem, pedig tőlük aztán tényleg elvárható lenne, hogy betiltsák az atombombákat.

"Nukleáris elrettentés"

Egyébként a Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) jelentése szerint az év elején 14 935 atom-robbanótöltet volt a kilenc ország birtokában, ennek 93 százaléka az Egyesült Államok és Oroszország tulajdonában. A számuk a nyolcvanas évekéhez - 70 000 robbanófej - képest jelentősen csökkent, a két utóbbi ország leszerelési megállapodásai miatt.

Az atomhatalmak továbbra is kitartanak a nukleáris elrettentés mellett, arra hivatkoznak, hogy az atomfegyverek birtoklása védelmet nyújt a tömegpusztító fegyverekkel szemben. Az Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia és Franciaország arra hivatkozik, hogy 1968-ban már aláírták az atomfegyverek terjedésének megakadályozását célzó atomsorompó-egyezményt, amely azonban nem tiltja az atomfegyvereket. India és Pakisztán nem írta alá az egyezményt, ahogyan Izrael és Észak-Korea sem. Izrael hivatalosan nem jelentette be, hogy atomfegyverrel rendelkezik, de nem is cáfolta. Egyelőre nem világos, hogy Észak-Korea hol tart az atomfegyver kifejlesztésében.