Lángoló repülő miatt zárták le az isztambuli repteret

Lezárták az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőteret, miután csütörtökön egy magánrepülő landolás közben lefutott a leszállópályáról, majd az ütközés következtében kigyulladt, írja a Reuters.

BREAKING Four people injured during Cessna Citation VII crash landing at Istanbul Ataturk airport https://t.co/IUSLW9jd6x pic.twitter.com/NMhm3JkLo0