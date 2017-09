Hatvan órát töltött egy barlangba zárva egy amerikai egyetemista

Lukas Cavar, az indianai egyetem elsőéves hallgatója múlt vasárnap csak az egyetemi barlangászklubbal akart barlangászni egy jót, egy hiba miatt azonban jócskán megnyúlt a látogatása, 60 órát töltött el ugyanis a barlangba zárva – írja az AP.

Cavar tizenkét másik diákkal együtt ment el felfedezni a Sullivan-barlangot, azonban a túra során valahogy elkeveredett a csoporttól. Végül aztán sikerült eljutnia a barlang bejáratáig, ott azonban kiderült, hogy társai nem vették észre, hogy nincs velük, ezért rázárták a barlang kapuját.

Eltartott egy darabig, míg leküzdtem az érzelmeimet és sikerült logikusan hozzáállnom a dolgokhoz.

– mondta a 19 éves fiú, aki órákig kiabált a bejáratnál, hátha a közeli úton közlekedő autósok meghallják, telefonálni ugyanis térerő hiányában nem tudott.

Először egy gemkapoccsal próbálta meg feltörni a lakatot, ez azonban nem járt sikerrel, így számba vette a lehetőségeit. Ruháján és sisakján kívül csupán

egy műanyagzacskó,

két müzliszelet csomagolása,

két üres műanyagpalack,

egy telefon

és a pénztárcája

volt nála, azonban ezekkel is sikeresen feltalálta magát. A csokipapírokkal és a palackokkal is elkezdett vizet gyűjteni, közben pedig a barlang falát nyalogatta, hogy csillapítsa a szomját. Az éhség miatt az is eszébe jutott, hogy barlangi szöcskéket egyen, végül azonban erre nem volt szükség.

A fiú szülei ugyanis szóltak a rendőrségnek, egy barátja pedig a barlangászklub vezetőjének, a klub két tagja pedig kedd este azonnal visszament a barlanghoz, miután ruhákat találtak abban az autóban, amivel vasárnap odamentek. Meg is találták Cavart, aki éppen a zárt kapu mögött aludt.

Cavar, aki csütörtökön már órákra is ment azt mondta úgy érzi, hogy lényegében olyan, mintha kapott volna egy második esélyt az élettől, emellett pedig azt is kiemelte, hogy nem igazán szeretne újra barlangászni.

A klub közleményt adott ki az ügyben, ami szerint kudarcot vallottak a tagok megszámlálására vonatkozó szigorú szabályaik.