A titokzatos nő, aki megalkotta Angela Merkelt

Ha Angela Merkel a világ legbefolyásosabb nője, akkor egy Beate Baumann nevű német nő bátran pályázhat a második helyre. Ő a német kancellár legfőbb bizalmasa, titkainak tudója, aki már 25 éve Merkel legközelebbi munkatársa. Ha Angela Merkel a vasárnapi német választások után immár negyedszer lesz kancellár, rajta kívül még egy embernek biztosan lesz helye az új német vezetésben: Beate Baumannak.

A királykobra

Az átlagos kinézetű, Merkelhez hasonlóan nadrágkosztümöt viselő középkorú nő néha-néha feltűnik a kancellár nyilvános programjain vagy CDU-s pártrendezvényeken, de mindig a háttérben marad. Beszédet soha nem mond, interjút nem ad. Beate Baumann személye köré már szabályos legendákat költött a sajtó.

Néha szellemként jelenik meg a színfalak mögött, de mire újra odanéz az ember, már el is tűnt. Merkel beszédei közben néha mimikával és gesztusokkal ad jelzéseket a kancellárnak. Ha a kancellár sikert ér el, neki is gratulálni szoktak. Ha bárhol megjelenik, sokan szeretnének beszélni vele, mert azt gondolják:

amit az ő fülébe súgnak, azt Merkel is hallja.

Ha Merkel elutazik, naponta többször beszélnek telefonon. Ott van a legbelsőbb körben tartott, zártkörű megbeszéléseken. Figyeli, ki beszél és mit mond, és néha ezt-azt feljegyez magának. A CDU-n belüli rossz nyelvek szerint ilyenkor bizonyos emberek neve mellé vagy szmájlit rajzol, vagy halálfejet. Nem véletlenül nevezik ezt a titokzatos nőt árnyéknak, fantomnak, de hívták már Raszputyinának és királykobrának is.

Nyilván tartanak tőle

Mindig dühösen tiltakozik az ellen, ha a sajtó néhanapján lefényképezi. Ilyenkor azt mondja: ő nem közszereplő, nem választott politikus. Hivatalos beosztása szerint ő csak a kancellári hivatal irodavezetője, ami egy köztisztviselői állás. Mégis mindenki tudja, hogy Merkel árnyéka jóval több ennél: komoly befolyása van a német politikára és személyesen Merkelre is.

Ha a párt vagy a kormány belső köreiben mozgó politikusokat faggat róla a sajtó, hirtelen mindenki feszültté és szűkszavúvá válik. Még a legmagasabb szinten álló politikusokból is csak olyan mondatok húzhatók ki, amik szinte mindig pont-pont-ponttal végződnek: "igen, Baumann valóban nagyon hozzáértő..., hatékony... befolyásos..., szakszerű..., távolságtartó, de kedves...." Utóbbi kifejezések szinte mind illenek Merkelre is. Mintha csak a kancellár klónjáról beszélnének.

Baumannról mindenki csak a neve elhallgatását kérve mer néhány félszeg mondatot mondani. Egy 2007-es cikkben a Stern riporterének egy CDU-s politikus azzal zárta le a beszélgetést, hogy nem akar többet mondani, mert

Baumann úgyis megpróbálja majd megtudni, ki fecsegett róla, elég paranoiás ugyanis, és igazán veszélyes tud lenni.

A nem rosszindulatú jellemzések közben úgy írják le, hogy gyakran mosolyog, megenged magának egy-két viccet, de aztán összekapja magát, és irány vissza a munkába, mert az a legfontosabb.

Míg a korábbi irodavezetők egy emelettel lejjebb kaptak helyet a berlini kancellári hivatalban, Beate Baumann irodája a hetedik emeleten, Merkel szobájához nagyon közel van. Csak két titkárság és a helyettes irodavezető hivatala választja el őket. Baumann gyakran megy át Merkelhez, mint ahogy Merkel is gyakran megjelenik hivatalvezetője irodájában. A korábbi kancellárok, Helmut Kohl és Gerhard Schröder irodavezetője is nő volt, Beate Baumann azonban jóval több náluk: ő politikai tanácsadó, spin doctor, pajzs és villámhárító egy személyben.

Kelet és nyugat

A most 54 éves Baumann magánéletéről keveset tudni. Berlinben van egy lakása, szereti az abszurd színházat és van egy Volkswagen Golfja. Ideje legnagyobb részét reggel 7-től késő estig a kancellári hivatalban tölti. Gyermeke nincs, férjéről nem tudni. Élete főműve maga Angela Merkel.

Baumann a nyugat-németországi Osnabrückben született katolikus családban. Ahogy az evangélikus lelkészlány Merkelnél, náluk is gyakori téma volt otthon az asztalnál a vallás és a politika. Osztályelső volt, az a fajta eminens diák, aki nem vett részt a bulikban. A münsteri egyetemen és Cambridge-ben tanult anglisztikát és germanisztikát. Már egyetemista korában csatlakozott a német Kereszténydemokrata Néppárt ifjúsági szervezetéhez, a Fiatal Unióhoz.

Merkel és Baumann 1992-ben ismerte meg egymást, amikor Merkel éppen egy lábtörés miatt feküdt kórházban. Ugyan Merkel ekkor már a Kohl-kormány ifjúsági és nőügyi minisztere és a CDU elnökhelyettese volt, nem volt éppen a legjobb passzban - és nemcsak a lábtörése miatt. Előző év végén komoly vereséget szenvedett a brandenburgi CDU-elnökségért vívott harcban.

A Helmut Kohl által felkarolt, egykori NDK-s Angela Merkel felemelkedését nagyon nem nézték jó szemmel a párt nyugat-német (férfi) vezetői és összezártak ellene.

Merkelnek szüksége volt segítségre. Baumannt Christian Wulff, későbbi német elnök ajánlotta neki. Baumann meglátogatta a kórházban Merkelt, több órán át beszélgettek. A nyugaton felnőtt Baumann meglátta a potenciált a tehetséges, keletnémet politikusnőben, és elvállalta, hogy végigvezeti a férfiak által dominált CDU aknamezején.

Girl camp

Baumann már 1994-ben Merkel irodavezetője volt a környezetvédelmi minisztériumban. Ott volt mellette, amikor Merkel 1999-ban nyíltan mestere és "kitalálója", a pártfinanszírozási botrányba keveredett Helmut Kohl ellen fordult, 2000-ben a CDU elnöke, majd 2005-ben kancellár lett.

A CDU férfidominanciáját is sikerült megtörniük. Merkel hatalom felé vezető útján elbukott Wolfgang Schäuble pártelnök és háttérbe szorultak más meghatározó politikusok is. Nem véletlenül nevezték a CDU-ban férfigyilkosnak Merkelt, mert a nőkben jobban megbízik, és a férfiaknak nehéz pozíciót szerezni nála. Miután Merkel másik régi bizalmasa, a médiatanácsadó Eva Christiansen is nő, első kancellári ciklusa elején sok pikírt megjegyzés érte a hivatalában kialakult "girl camp" miatt. Aztán ezek a hangok szépen elhalkultak, amikor jöttek az eredmények.

Minden nagy hatalommal rendelkező embernek szüksége van olyanra, akiben vakon megbízhat, akiről tudja, hogy bizonyos dolgok kettejük között maradnak, aki elsimítja a belső konfliktusokat, letöri a belső ellenállást vagy kiiktatja a vetélytársakat. Aki láthatja a vezető gyenge pillanatait vagy egy fellépés előtt még levesz egy szöszt a kancellár blézeréről.

Van, aki Baumannt a maffiából kölcsönzött hasonlattal Merkel konsziliéréjének nevezi.

A villámhárító szerep is stimmel: sok konfliktus Baumannon csattan, tőle tartanak, sokan őt tartják ellenségnek és nem Merkelt.

Baumann azon kevesek közé tartozik, aki le is teremtheti a világ legbefolyásosabb asszonyát. "Hogy volt képes ilyet mondani?" - szidta le egyszer egy beszéde után Merkelt. Amikor Merkel még környezetvédelmi miniszterként egy klímaváltozásról szóló, éjszakába nyúló ENSZ-tanácskozáson elsírta magát, akkor ezekkel a szavakkal küldte vissza a terembe: "Na, szedje össze magát!"

A két nő viszonyát elemzők egy dologban egyetértenek: az elmúlt huszonöt év sikerei és kudarcai ellenére Merkel és Baumann nem barátnők. Ma is következetesen magázzák egymást. Merkel mindig meghallgatja, de nem mindig ért egyet vele, viszont szinte az összes fontos információ és stratégiai dokumentum átmegy a kezén, ott van a legfontosabb döntéseknél, így valódi befolyását lehetetlen felmérni.