Egy csapat férfi savval kezdte el lespriccelni az embereket London keleti részében, Stratfordban, a Westfield Stratford Shopping Centre nevű bevásárlóközpont közelében, írja a Telegraph. Legalább hat ember megsérült, a Burger King egyik alkalmazottja szerint az egyik sérült, egy ismert helyi hajléktalan egy társával az ő mosdójukba rohant be azzal, hogy savat kell lemosnia az arcáról.

Néhány szemtanú szerint vita tört ki egy csoportnál, közvetlenül a savazások előtt. Eddig egy embert fogtak el a rendőrök. A Scotland Yard bejelentette, hogy az esetet nem terrorcselekményként kezelik.

A környéken elég divatosnak tűnik a savazás, nemrég június végén locsolta arcon savval John Tomlin a 21 éves modellt, Resham Khant Kelet-Londonban. Júliusban két tinédzser locsolt savat motorlopások közben Stratford mellett, Hackney-ben. Áprilisban 20 embert locsoltak le Hackney-ben hárman, egy szórakozóhely mellett, ketten rögtön elvesztették egy-egy szemüket. Imran Khan étteremtulajt két fiatal novemberben rabolta ki rasszista pocskondiázás kíséretében, miközben le is öntötték savval.

A londoni savtámadásoknak jellemzően inkább férfiak az áldozatai. Szabályozási hiba is van a háttérben, míg ugyanis késsel rátámadni valakire emberölés kísérletének számít, a savtámadás súlyos testi sértésnek. A bűnözők pedig egyre szívesebben is hordanak maguknál savat, ugyanis olcsó, egyáltalán nem büntethető, ha valaki némi savval mászkál az utcán, nem marad utána az elkövetőről semmi nyom, és egyszerűbb is biztonságosan megszabadulni egy műanyagflakontól, mint egy késtől, szedte össze még korábban a BBC.