Szexuális zaklatásért kapott négy évet Angliában egy magyar nő

Négy év börtönre ítélt az angliai Luton városának bírósága egy 21 éves magyar nőt, miután bebizonyosodott, hogy barátjával együtt szexuálisan zaklattak egy fiatal lányt – írja a Daily Mail.

A nő több videót is készített szintén magyar származású, 30 éves barátjával, az egyiken ő fogdosta a gyereket, a másikon pedig fogta, míg barátja közösült vele. A pár évekkel ezelőtt ment Angliába, a nő ügyvédje szerint azért, hogy elmeneküljön az otthoni zaklatás elől. Hozzátette azt is, hogy az öregebb férfi manipulálta őt.

A bíró ez utóbbit el is fogadta, azonban úgy vélekedett, hogy ennek ellenére megvolt a lehetősége, hogy eltávolodjon tőle, főleg mikor egyértelművé váltak a pedofil hajlamai. A 30 éves volt rendőr egyébként már tavaly óta börtönben van, ő 8 évet és 8 hónapot kapott szexuális bűncselekményért. A nő elleni nyomozás is akkor kezdődött, ez zárult le végül most a héten.

A bíró egyébként azt is kiemelte, hogy a nő semmiféle megbánást nem tanúsított az ügyben, valamint elmondta, szabadulása után élete végéig regisztrált szexuális bűnöző lesz majd.