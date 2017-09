Egyre közelebb a tízezreket veszélyeztető gátszakadás Puerto Ricóban

Erőltetett ütemben telepítik ki a lakosságot Puerto Rico szigetének északnyugati részéből, ahol gátszakadás fenyegeti több tízezer ember életét, írtuk szombati cikkünkben, miközben Carlos Bermúdez kormányszóvivő arról beszélt, hogy a sziget 78 közigazgatási körzetéből 40-nel nincs kapcsolat, annyira megrongálta a távközlési rendszert a négyes fokozatú Maria hurrikán, amely szerdán vonult át a térségen, és ami miatt legalább 13 ember halt meg az országban.

A veszélyben lévő gát a Guajataca folyón épült közel 90 évvel ezelőtt. Magassága 36 méter, és közel 300 méter hosszú. Egy 5 négyzetkilométeres mesterséges tó van mögötte. A vihart 400 milliméteres csapadék kísérte a környező hegyekben, és teljesen feltöltötte a tározót. A gátat az orkán megrongálta, és félő, hogy összeomlik. Az alatta húzódó völgyben mintegy 70 ezer ember él. Elérésüket akadályozza, hogy a sziget 1600 mobiltelefonos átjátszótornyából 1360 ledőlt, és a hagyományos telefonvezetékek 85 százaléka nem működik.

A BBC legfrissebb cikkében arról írnak, hogy a gáton azóta lett egy látványos sérülés, a cikkben helikopteres felvételen mutatják meg a helyét. A gát nem szakadt még át, de egyre nagyobb annak esélye. Erről Puerto Rico kormányzója Ricardo Rossello twittelt . Jelen állás szerint a teljes lakosság továbbra is áram nélkül marad, ráadásul a mérnökök szerint ez az állapot akár hónapokig is eltarthat. A gát pedig továbbra is túl nagy nyomásnak van kitéve.

Élelmiszereket, generátorokat szállítanak most a San Juan-i kikötőbe, amit sikerült újranyitniuk. Az autópályák továbbra is járhatatlanok a kidőlt fáktól, hatalmas területet öntött el az áradás, rengeteg ház a vihar miatt tető nélkül maradt. A hatóságok buszokat küldenek a gát környékére a kimenekítéshez, mozgósították a nemzeti gárdát is. Próbálnak üzenetet küldeni a Twitteren is azzal a felhívással, hogy a helyzet rendkívül veszélyes, az ott élőknek azonnal távozniuk kell, de nem tudni, hogy hány embert érnek el ezek a vészjelzések.