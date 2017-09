Az AfD társelnöke bejelentette, hogy nem ül saját pártja frakciójába

Kivonult a német választások nagy nyertesének számító Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke a párt erejét és összefogását mutatni kívánó hétfő reggeli sajtótájékoztatóról, miután bejelentette, hogy nem ül be a párt újonnan alakuló Bundestag-frakciójába - tudósított egyidejűleg több német lap is a botrányról.

A vasárnapi választáson egyéni mandátumot szerzett Frauke Petry "belső ellentétekkel" indokolta döntését, melyeket szerinte nem lenne szabad elhallgatni. Vasárnap este már kifejtette nézetét, hogy az Alexander Gauland és Alice Weidel nevével fémjelzett kampány szerinte túl radikális volt, és középosztálybeli szavazók tömegeit riasztotta el az AfD-től (értékelésének ellentmond, hogy idén számítások szerint 1 millió volt CDU-szavazó pártolt át hozzájuk)

A sajtótájékoztatón a megdöbbent Jörg Meuthen társelnök azt mondta Petrynek, hogy ez nem fair viselkedés. Meuthen bocsánatot kért a jelenlévőktől, és leszögezte, nem felel meg a valóságnak, hogy két tábor van a pártban, a "Petry-féle mérsékelt", és a "fundamentális ellenzéki" politikát folytató, "szélsőjobboldali" irányzat.

A jobboldali populista párt a szavazatok 12,6 százalékával 94 mandátumot szerzett a Bundestagban. Petry egyéni mandátuma miatt szabadon dönthet arról, hogy kíván-e csatlakozni az AfD-frakcióhoz.

A most történtek csak az AfD-n belül zajló hatalmi harc újabb fejezetét jelentik. Petry azt akarta elérni, hogy a párt mérsékeltebb hangot üssön meg, készítsen szakmai programot, és a választók szélesebb rétegei számára legyen komolyan vehető. Most is azt mondta: Értelmes konzervatív politikát kellene folytatniuk, amiben a fontos témákra kell helyezni a hangsúlyt, nem a visszetsző nyilatkozatokra.

Kezdeményezéseit azonban sorra leszavazták a pártban. Petry nemrég szülte meg ötödik gyermekét, az idei választásra így nem is ő lett az AfD kancellárjelöltje. A párt két csúcsjelöltet tett meg helyette a kampány irányítására: a keményvonalas, radikális veteránnak számító Alexander Gaulandot és a vállaltan leszbikus , de néhol liberális hangokat is megütő Alice Weidelt.

A pártban háttérbe szoruló Petry számára azonban most komoly erőt jelent, hogy a választásokon neki sikerült egyéni körzetben mandátumot szereznie, míg ez sem Gaulandnak, sem Alice Weidelnek nem sikerült.