Merkelnek is tetszene az új EU

Az EU legnagyobb hatalmú vezetőjének, Angela Merkelnek tetszik Macron kedden bejelentett hatpontos reformjavaslata, amivel átalakítaná az egész EU-t, írja az MTI. Merkel szerint a "Macron-csomag" jó ösztönzőt jelent a továbblépéshez, és Juncker újító javaslatait is méltatta, amit az utóbbi pár nappal korábban tárt a világ elé.

Macron hat pontjáról itt olvashat bővebben, jóval erősebb, integráltabnb és gyorsabb EU-t szeretne. De az egyik legfontosabb megjelölt irány a kétsebességes Európa lenne, ahol belső kört az eurozóna-tagországok jelentenék, és hozzájuk jönnének még a külsősök, mint például mi. Orbán egyébként ettől eléggé tart, "a legellenszenvesebb gondolatok" közül valónak titulálta korábban.

Merkelnek inkább otthon lesz nehéz eladnia ezt a koncepciót, a német liberálisok ugyanis a szélsőjobbhoz hasonló álláspontokkal szereztek népszerűséget az EU ellenzői közt is. Márpedig Merkeléknek alighanem velük kell majd koalícióra lépniük.

A francia államfő beszédében jó alapot látok arra, hogy Németország és Franciaország intenzíven együttműködjön

- mondta Angela Merkel. És külön is külön is kiemelt pár területet, például a társasági adóval, valamint a csődjoggal kapcsolatos francia elnöki javaslatokat. De igazából Macron minden fő témáját támogatja ő is, pillanatnyilag "nagy az egyetértés Franciaország és Németország között" az elmondása szerint.