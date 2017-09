Orbán kedvenc sorosozós barátjával parádézott Macedóniában

Magyarország és Európa érdeke, hogy a balkáni migránsútvonal zárva maradjon, és mivel ebben a tekintetben Macedónia kulcsfontosságú ország, mi azokkal a macedóniai erőkkel működünk együtt, amelyek ilyen politikát folytatnak, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Ohridban csütörtökön az MTI beszámolója szerint.

A magyar kormányfő a sajtótájékoztatót megelőzően munkaebéden vett részt Nikola Gruevszki korábbi macedón miniszterelnökkel, a jobboldali ellenzék vezetőjével, aki kifejezetten szívélyes viszonyt ápol a Kremllel, valamint Janez Jansa egykori szlovén kormányfővel, az ellenzéki, jobbközép Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökével.

Orbán Viktor azt mondta, azért áll ki mindig Nikola Gruevszki mellett, mert ő egy olyan politikus, aki a nemzeti érdeket teszi az első helyre. Mi akkor is szolgáljuk a hazánkat, ha süt a nap, és akkor is, ha esik az eső - jelentette ki Orbán Viktor.

A magyar kormányfő arra utalt, hogy mind ő, mind Janez Jansa olyan európai politikusok, akik már nyertek és vesztettek is választást, azonban a vereség után is folytatták politikai munkájukat. Orbán Viktor azt mondta, azért érkeztek, hogy felvegyék "klubjukba" Nikola Gruevszkit, aki - a magyar miniszterelnök örömére - szintén úgy döntött, hogy ellenzékben is a közéletben marad, és nem vonul az üzleti világba. Ez ritka Európában - tette hozzá.

Az október 15-ei macedóniai helyhatósági választásra utalva arról beszélt, hogy Macedónia fontos ország, minden macedóniai választás egyben európai választás is. Magyarország azt akarja, hogy a Balkán irányába bővüljön a közösség, amihez sikertörténetek kellenek, mondta Orbán. Úgy vélekedett, hogy amíg Nikola Gruevszki volt a miniszterelnök, addig Macedónia egy sikertörténet volt, és az országnak csak akkor van esélye az EU-tagságra, ha a sikertörténet folytatódik.

Nikola Gruevszki a sajtótájékoztatón azt mondta, idén a magyar miniszterelnök kezdeményezésére elindult egy egyeztetési folyamat a jobboldali pártok között, amelynek célja, hogy új lendületet adjon a közép-európai együttműködésnek. Jelezte: ismertette tárgyalópartnereivel, miként zajlott Macedóniában a parlamenti választás, és hogy jelenleg az önkormányzati választás kampánya folyik. A Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) elnökeként úgy vélekedett, hogy az általa vezetett tömörülés "fölényes győzelmet" arat majd.

Kiemelte, hogy a szkopjei belügyminisztérium napi szinten nyomást gyakorol pártja aktivistáira. Ez arra utal, hogy ellenfeleik tudatában vannak a vereségnek, és félnek - vélekedett. Szerinte a hatalmon lévő szociáldemokraták az elmúlt négy hónapban egyre rosszabb helyzetbe sodorták a gazdaságot.

2002-2006 között a kommunisták örökösének tartott baloldali SDSM szépen kiépítette a klientúrára építő, osztogató rendszerét. 2006-ban ezt a hozzáállást vette át, és turbózta fel a választásokon győztes jobbos VMRO-DPMNE. Az egykor technokrata, mára populistává vált Nikola Gruevszki vezetésével rátették a kezüket a közszférára, a rendőrségre, és persze a költségvetési pénzekre, az ország lassan csúszott át a tekintélyuralomba, írja összefoglalójában az amerikai Atlantic Council munkatársa.

Gruevszki egész jól tartotta magát és a rendszert, de a 2015-ös lehallgatási botrány és az azt követő gigatüntetések után az EU közbenjárásával lemondott, hogy új választások legyenek, addig ideiglenesen egy párttársára hagyva az ország vezetését. A tüntetések ennek ellenére folytatódtak, a demonstrációkat a sajtó a kormányépületekre dobált festékbombák miatt "színes forradalomként" aposztrofálta. Na, de ki robbantotta ki az egészet? Hát, persze, hogy Soros György Gruevszkiék szerint, és ezt az interpretációt vették át Orbánék is.

Aztán eljött április 27-e, amikor maszkos tüntetők törtek be a parlamentbe, feldühödve azon, hogy a szocdemek a többi kis párttal összefogva új, albán származású, vagyis kisebbségi házelnököt választottak. Az orosz és a magyar külpolitika feltűnően hasonlóan reagált erre az egészre: nagyjából ugyanabban a pillanatban adtak ki egy közleményt arról, hogy Soros György a hibás, az egésznek az az oka, hogy nyílt beavatkozás folyik egy ország belügyeibe.

És ha a macedón és a magyar vezetés viszonya nem lett volna világos eddig: a helyzet rendezésére EU-s delegáció látogatott volna Ivanov macedón elnökhöz, ám ő nem akart találkozni velük, majd nem sokkal később Budapestre utazott Orbán Viktorhoz. Itt Orbán azt mondta, hogy baráti érzelmekkel viseltet Macedónia iránt, a két országot pedig történelmi sorsközösség köti össze. Nem sokkal később egy helyi - de az MTI által szemlézett - interjúban Gjorge Ivanov ezt megismételte: Magyarország igaz barátja a Macedón Köztársaságnak.