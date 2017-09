A Kremlre mérges nagykövetet küld Moszkvába Washington

Megszavazta az amerikai szenátus Jon Huntsman jelölését a moszkvai nagyköveti posztra. Utah állam 57 éves szenátora George W. Bush alatt Szingapúrban, Barack Obama elnöksége idején Kínában volt nagykövet.

A kínaiul is beszélő Huntsman kinevezése ugyan nem volt váratlan, bár a politikus nem tartozik Donald Trump kedvencei közé: a republikánus előválasztás idején Huntsman inkább Mike Pence-t támogatta Trumppal szemben. Igaz, a végül győztes Trump korábbi twitteres bejegyzéseiben – még Huntsman kínai szolgálata idején „gyengekezűnek” „könnyűsúlyúnak” írta le a a politikust – emlékeztetett az MTI.

Hiába nem barát, mégis várják

Huntsman kinevezését ugyan pozitívan fogadta Moszkva is, bár személye nem feltétlenül a két ország viszonyának javulása felé mutat. A szenátor ugyanis – Trumppal megintcsak ellentétben – kijelentette a meghallgatáson: „Nem kérdés, ismétlem, nem is kérdés”, hogy Oroszország beavatkozott a tavalyi amerikai elnökválasztási folyamatba. Hozzátette, hogy Moszkva „továbbra is beleártja magát barátaink és szövetségeseink demokratikus politikai folyamataiba”.

Ugyanakkor korábban arról is beszélt, hogy igyekszik megtalálni a közös nyelvet az orosz féllel, mert fontos lenne a két ország kapcsolatán javítani.

Elődje, John Tefft alig három évet volt az Egyesült Államok moszkvai nagykövete. A nyugdíjba vonuló veterán politikus távozásáról Trump győzelme óta beszéltek. 2014-es kinevezését Oroszország rossz néven vette, mert az amerikai diplomatát korábbi grúziai és ukrajnai állomáshelyei nyomán a „színes forradalmak” előmozdítójaként kezelték, és moszkvai érkezésére úgy tekintettek – az ukrajnai válság és a Krím egyoldalú orosz elcsatolása után –, hogy az az amerikai szándék jele Oroszország nemzetközi elszigetelésére. Távozását ezért is fogadja jól Moszkva, ez a magyarázata annak is, hogy Huntsman érkezésére – szintén konfliktust sejtető nyilatkozatai ellenére – várakozással tekintenek Oroszországban.

A leendő nagykövet a meghallgatáson hangsúlyozta: nem habozik majd emlékeztetni az orosz tisztségviselőket arra, hogy felelősséget kell vállalniuk a cselekedeteikért.