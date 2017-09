A dúsgazdag fiú írt egy horrorregényt, majd elkövette a kitalált mészárlást

"Ők ölnek, mi ölünk. A végén mindannyian szörnyek leszünk", mondja a gyilkos a Syndrome című, 2010-es horrorregényben. A történet egy nőket gyilkoló pszichopatáról szól, aki az egyik áldozatával például úgy végez, hogy elvágja a torkát, és a mennyezetről lelógatva elvérezteti.

A regény írója, Blake Leibel aztán pontosan az előre megírt módszerekkel ölte meg a feleségét.

Pedig semmi nem utalt arra, hogy egy őrült gyilkos lenne. A 36 éves Leibel ugyanis egy igazi aranyifjú. Dúsgazdag kanadai családba született Lorne Leibel ingatlanmágnás és olimpiai vitorlázó fiaként, de az anyja is milliárdos volt, férjétől függetlenül. Leibel 1998 és 2000 között világbajnok lett a Half Life nevű PC-s játékban, majd 2004-ben fivérével, a később szintén ingatlanbizniszbe belevágó Codyval átköltözött az Államokba, mert be akart futni Hollywoodban. Édesanyja 2011-ben meghalt, így hatalmas örökség szakadt a fiú nyakába, havi 18 ezer dolláros juttatásból (4,7 millió forint) élt Los Angelesben.

Képregényeket rajzolt, animációs rendező volt, forgatókönyveket írt, de sikert egyikkel sem tudott elérni. Az Imdb-s adatlapja egy Űrgolyhókra alapuló animációs sorozatot és egy Bald (Kopasz) című filmet említ a műveként. Utóbbira összesen két kritika érkezett, egyik 1, másik 5 csillagos. Vagyis a film bűnrossz. Aki vele dolgozott, azt nyilatkozta a Hollywood Reporternek, hogy egy extravagáns, excentrikus férfit ismert meg Leibelben, aki a maszk alatt olyan volt, mint egy nagy plüssmackó. "Mindig meg akart minket nevettetni, de az ötletei őrültek voltak. Egyszer például egy utolsó pillanatos forgatókönyv-módosítással azt akarta, hogy azonnal szerezzünk 14 kopasz nőt." A vad és kreatív gondolatok mögött viszont egy udvarias és csendes fickó volt, mondták róla.

A családi élete 2015-ben vett hirtelen fordulatot. Kidobta gyerekei anyját, a második gyerekükkel terhes Amanda Braunt, az addig családcentrikus férfit egyáltalán nem érdekelte többet Braun és a gyerekek. Elköltözött, új házat bérelt, és több nővel is egyszerre találkozgatott, majd megismerkedett Iana Kasiannal, egy Amerikába 2014-ben átköltözött ukrán modellel. A nála hat évvel fiatalabb nőtől is gyereke született, nem sokkal a gyilkosság előtt, és nem sokkal az után, hogy az akkor már külön élő Amanda Braun életet adott második gyereküknek.

Fotó: Facebook Iana Kasian

2016 májusában lett világos, hogy valami nincs rendben. Leibelt szexuális bántalmazás gyanújával vették őrizetbe. Nem tudni, ki a feltételezett áldozat, a férfit végül 100 ezer dolláros óvadékkal engedték szabadlábra. Pár nappal később, május 24-én a feleségét eltűntként jelentették be, majd két nap múlva a hatóságok holtan találtak rá a pár közös lakásában, miután benyomultak a bútorokkal elbarikádozott ajtón. Leibel és a pár hetes sértetlen gyerekük is ott volt. A férfi a rendőrök szerint nem volt együttműködő, és azóta is tagadja a gyilkosság elkövetését.

Az csak most, a gyilkosság után nem egész másfél évvel, a boncolási jegyzőkönyvekkel vált világossá, hogy pontosan milyen horrorisztikus módszerekkel gyilkolták meg az ukrán-amerikai nőt. Nyolc órát szenvedett, megskalpolták, az egyik fülét levágták, az arcába beleharaptak, élve kivéreztették. A jegyzőkönyvet a megölt nő családja adta ki egy polgári per keretében, amelyben 56 millió dollárt követelnek a férfi családjától a gyilkosság miatt.

James Ribe, a Los Angeles megyei halottkém a gyilkosságról azt mondta, soha nem találkozott még ilyennel.

Kétlem, hogy az országban, vagy bárhol a világon látott volna valaki ilyet, kivéve talán a háborút -mondta.

Leibel védőügyvédje azt mondja, komoly ügyről van szó, és azt kérte a közvéleménytől és a sajtótól is, hogy védence fair meghallgatásban részesülhessen a bíróságon.

A férfi egyébként pár hónappal a gyilkosság előtt kezdett dolgozni új forgatókönyvén, a "Psychopomp"-on. Egy olyan antihősről szól, aki high-tech fegyverekkel keresi és gyilkolja meg azokat, akik megsértik az általa megalkotott, szigorú becsületkódexet. Akik olvasták, azt mondták róla, hogy a Sötét Lovag és a Mechanikus narancs keresztezése. Csak épp borzalmas,

egy rossz Batman fanfiction.

Fotó: Twitter Blake Leibel

A Toronto Sun egy hollywoodi producerrel is beszélt, aki azt mondta Leibelről, hogy a pénzével próbálta megvenni a tiszteletreméltó képregényíró imidzset. "Menő akart lenni, de nem volt az. Agyban valami nem stimmelt nála, fura srác volt, de azt nem gondoltam volna, hogy erőszakos", nyilatkozta róla.

Leibelre akár halálbüntetés, vagy tényleges életfogytiglani is várhat, ha elítélik. Jelenleg egy Los Angeles-i börtönben vár a sorsára, óvadékkal sem szabadulhat. November 30-án áll legközelebb bíróság elé. A megyei főügyész azt nyilatkozta korábban, hogy még nem döntötték el, hogy halálbüntetést kérnek-e rá. A férfi a védője kérésére elmeorvosi vizsgálaton esik majd át.

