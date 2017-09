Ferenc pápa hadat üzent az álhíreknek

Ferenc pápa pénteken Twitteren kijelentette, a katolikus egyház jövő évi kommunikációs világnapjának témája az álhírek visszaszorítása és a békéért folytatott újságírás lesz – írja a Local.

I have chosen this theme for World Communications Day 2018: “The truth will set you free” (Jn 8:32). Fake news and journalism for peace.