Legalább 22 ember meghalt, harminc megsérült Mumbaiban péntek reggel, az Elphinstone vasútállomás felé vezető felüljárón. A reggeli órákban zsúfolt hídon a tömeg agyonnyomta az áldozatokat, amikor pánik tört ki – írta a Times of India. A lap úgy tudja, az egyébként is mindig túlterhelt felüljárón a szokásosnál is nagyobb torlódás a heves eső miatt alakult ki.