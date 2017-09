Trump évi 50 millió dollárt kereshet a saját adóreformján

Donald Trump az adóreformja tervezetének bemutatásakor hosszan bizonygatta, hogy azzal az alacsony jövedelműek, és a középosztály jár jól, míg az igazán gazdagok - mint ő maga is - több terhet viselnek majd. "A helyes dolgot teszem, még ha azzal személyesen nem is járok jól, higgyék el nekem" - kommentálta az adóreformot. A CNN arra figyelmeztet, hogy nincs is más lehetőség, mint a szavára adni, ugyanis Trump a mai napig sem hozta nyilvánosságra az adóbevallását. Ez az amerikai elnökjelölteknél íratlan szabály, minden jelölt be szokta mutatni legalább a legutóbbi évről szóló bevallását, hogy ezzel is megmutassa a választóknak, hogy becsületesen fizeti az adót, nincs takargatnivalója.

Trump eleinte arra hivatkozott, hogy éppen adóellenőrzés alatt áll, és ezért nem hozhatja nyilvánosságra a papírokat (ezt valójában semmi nem tiltja, Nixon a maga idejében ellenőrzés alatt mutatta be a saját adóbevallását), később, már a megválasztása után pedig azt mondta, azért nem, mert az amerikai embereket ez valójában nem is érdekli.

Időközben kiszivárgott Trump egy régebbi, 2005-ös adóbevallása, és az abban szereplő adatok, illetve a Bloomberg vagyonbecslése alapján a New York Times által felkért adószakértők kiszámolták, vajon tényleg nagyobb közterhet vesz a vállára az elnök a saját új adórendszerében, mint azelőtt. Az adatok azt mutatják, hogy nem, sőt: nagyjából évi 50 millió dollárt nyer a megváltoztatott adókulcsok és szabályok alapján.

A legnagyobb, Trumpot érintő adóváltozáson azonban bizarr módon a gyerekei nyernek nagyot. Az adóreform ugyanis eltörli az örökösödési ingatlanadót, ami jelenleg 40%-os. Így amikor Trump halálával az örököseire - vélhetőleg a gyerekeire - száll a teljes, felhőkarcolókat, szállodákat, golfklubokat tartalmazó, több milliárdos értékű ingatlanbirodalom, ők a jelenlegi adószabályok szerint kb. 1,1 milliárd dollárt lennének kötelesek fizetni az államnak, míg az új rendszerben semennyit.