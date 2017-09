Az óceán fölött robbant szét a motorja egy Air France-gépnek

Egy Párizsból Los Angelesbe tartó Air France-gép egyik motorja az Atlanti óceán felett gyakorlatilag szétrobbant. A gép már hat és fél órája volt a levegőben, amikor a baleset történt, majd legalább másfél óráig voltak kénytelenek így repülni, hogy végül Kanadában, az óceánhoz közel kényszerleszállást hajtsanak végre.

Több utas már a gépről Twittelt posztokat. Azt írták, hogy egyszer csak valami hangot hallottak, majd azt érezték, hirtelen veszített a gép a magasságból, és a kabin vibrálni kezdett. De később ez elmúlt. A pilóta bejelentette, hogy mi történt az egyik motorral. Az utasok szerint a pilóta és a személyzet is nagyon jól kezelte a helyzetet, ennek köszönhetően nem tört ki pánik, de azért meg volt szeppenve mindenki.

A világ legnagyobb utasszállítójának számító Airbus A380-as utasai képeket is posztoltak a szétesett motorról.

A gép végül biztonságosan szállt le a kanadai repülőtéren, de a pályát utána még egy darabig nem tudta más gép használni, mert össze kellett szedni az Airbus motorjából leszállás közben kihulló darabokat. (via Cbc.ca)

I think the engine has seen better days. pic.twitter.com/tAcBE1t0rc