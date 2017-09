Megint medve támadt emberre Erdélyben

Felületi sebekkel és harapással került a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba egy huszonéves fiatalember, akire medve támadt, közölte a Facebookon Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A fiatalember sérüléseit ellátták, majd a csíksomlyói Fertőző Osztályra utalták.

Míg 2012-ben összesen 1 esetben támadt emberre a medve, 2013-ban pedig 2 medvetámadás történt, idén ez már a 13. regisztrált eset. A politikus szerint ez a medve populáció túlszaporulatának a következménye. Az elmúlt időszakban is több alkalommal is előfordult, hogy a medve emberre támadt. A vadak bemennek a településekre, behatolnak a házakba, mivel nőtt az egyedek száma, nőtt a veszély is.

Pénteken délután Csíkszenttamáson saját kertjében támadt a medve egy idős nőre.

Szeptember elején egy m ogyorót szedő férfit sebesített meg a Csíkjenőfalva közelében egy medve. A közepes méretű medve egy bokorból ugrott elő, és azonnal a férfira támadt, akit a bal lábán harapott meg. Az áldozat úgy tudott szabadulni, hogy a botjával kezdte ütlegelni az állatot, ami egy idő után eleresztette a lábát, és elszaladt. A férfi kórházba került.

Augusztus végén Csíkmindszent melletti erdőben támadt egy medve egy férfira, akinek jobb karja két helyen is szilánkosra tört, a szíve körül pedig gyulladás jeleit találták.

Júliusban két pásztor juhokat legeltetett Csíkmadarastól körülbelül nyolc kilométerre , amikor egy medve megtámadta a nyájat. A juhászok megkísérelték elűzni a nagyvadat, ez azonban rájuk támadt, és több helyen megharapta őket. A pásztorokat a juhászkutyák mentették meg.

Borboly Csaba korábban azt mondta, a román környezetvédelmi tárca még mindig nem hozta meg a 140 veszélyes medve kilövését lehetővé tevő, több mint két hónappal ezelőtt megígért határozatot. A Hargita megyei medvetámadásokat külön honlapon regisztrálják.