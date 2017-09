Trump nekiment a katasztrófa sújtotta főváros polgármesterének

Gyenge vezetői képességűnek nevezte Donald Trump San Juan, Puerto Rico fővárosának polgármesterét és azokat, akik nem tudják rávenni a dolgozókat, hogy segítsenek a hurrikán sújtotta térségen. Az eset azért is rendkívül kellemetlen, mert Trump jövő héten utazik a hivatalosan az Egyesült Államokhoz tartozó Puerto Ricóba.

...Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They....