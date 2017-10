Volt, aki négyszer is voksolt a katalán népszavazáson

Még a katalán kormány által felkért jogtudósok szerint is újra kell számolni a szavazatokat.

Visszaélésekre adott lehetőséget a vasárnapi katalán népszavazáson, hogy a helyi kormány úgy döntött: bárki bármelyik működő szavazóhelyiségben leadhatja szavazatát - idézi az MTI az ANTENA3 spanyol országos televíziócsatornát, ami több olyan embert megszólaltatott, akik többször is voksoltak.

Újraszámolás jöhet

Mint ismert, a spanyol hatóságok mindenhogy próbálták megakadályozni az alkotmányellenesnek kikiáltott referendum megtartását. A rendőrök szavazni akaró civileket vertek, szavazólapokat tartalmazó urnákat foglaltak le. A katalán kormány a káosz és megjósolható visszaélések ellenére sikeresnek nevezte a népszavazást, állításuk szerint 42,3 százalékos részvétel mellett a szavazók 90 százaléka a Spanyolországtól való elszakadásra szavazott.

A sok esetben a spanyol rendőrség által lezárt, vagy csak ideig, óráig működő szavazóhelyiségek, valamint a szavazást lehetővé tévő telefonos applikációk fennakadásai miatt megjósolható volt, hogy kérdésessé lehet tenni a népszavazás eredményét.

A spanyol országos tévének egy madridi fiatalember a visszaélések kapcsán elmondta, hogy ő például négy alkalommal szavazott vasárnap Barcelonában, mindannyiszor különböző szavazóhelyiségben. Mint mondta, a szavazást lebonyolító önkénteseknek fel sem tűnt, hogy mivel nem helyi lakos, nem szerepel a választói névjegyzékben, ezért nem is szavazhatna. Minden egyes helyszínen fotót készített arról, ahogy épp bedobja voksát a szavazóurnába, azokat pedig közzétette az interneten. Többen is hasonlóan jártak el, a közösségi oldalakon számtalan hasonló fénykép kering.

A csatorna egyik riportere maga is tesztelte a rendszert. Filmen is megmutatta, hogy az első szavazóhelyiségben épp nem működött a mobiltelefonos applikáció, amellyel elméletileg a választói jogosultságát ellenőrizték volna, így az elmaradt, és ezért tudott két helyen is szavazni.

A népszavazás szabályosságának felügyeletével megbízott, akadémikusokból álló, héttagú testület szerint újra ellenőrizni kell a szavazatokat.

A jogtudósok az általuk észlelt hiányosságok között említették a választójog ellenőrzésére szolgáló telematikai összeköttetést meggátoló eszközök használatát, illetve azt, hogy a rendőrök szavazatokkal teli urnákat is begyűjtöttek és elvittek a szavazóhelyiségekből.

A csoport tagjainak megbízását egyébként csak vasárnap reggel jelentette be a katalán kormányszóvivő, miután a feladatra eredetileg kinevezett, úgynevezett választási szindikátust feloszlatták, ugyanis a spanyol alkotmánybíróság napi 12 ezer eurós büntetést szabott ki rájuk arra az esetre, ha folytatják az illegális népszavazás előkészítését.

A La Vanguardia című napilap beszámolt a külföldi politikai megfigyelők észrevételeiről is, akik a katalán kormány felkérésére érkeztek 17 országból, összesen 33-an. Szóvivőjük, Dimitrij Rupel volt szlovén külügyminiszter szerint a rendőrség fellépése brutális volt, és megsértette az emberi jogokat. A szóvivő sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Európa nem lépett az ügyben. A népszavazást Rupel általánosságban sikeresnek értékelte.

A demokráciát ért hatalmas pusztításról ír a spanyol sajtó

A katalán lap egyébként azt írta, nehezen kitörölhető nyomot fog hagyni az emberekben a rendőri brutalitásról szóló, világot bejárt jelenetek. Szerintük mint a katalán vezetők, mind a spanyol kormány hibát követett el. Előbbi azzal, hogy erőltette az egyoldalú utat a függetlenség erőltetésével, utóbbi azzal, hogy nem erőltette az erről való párbeszédet. A lap szerint

senki sem lehet büszke, nem döngetheti a mellét, és nem beszélhet elégedetten, és senki nem lehet győztes.

Az El País című baloldali napilap szerkesztőségi véleménycikkében azt írta,

vasárnap hatalmas pusztítást okoztak a demokráciában, amit évekbe telik majd helyreállítani.

Főbűnösöknek nevezte a katalán elnököt és a katalán parlament elnökét, akik elindították a folyamatot, ami a katalánokat szembeállítja egymással, és Katalóniát Spanyolország többi részével. De semmi sem igazolhatja Mariano Rajoy passzivitását és hozzá nem értését. A spanyol kormányfőnek most már meg kell tennie, amit sosem akart: hozzá kell járulnia az alkotmány felülvizsgálatához, és el kell fogadnia a szövetségi alapelveket, mint az autonómiarendszer alapját.