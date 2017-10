Botrány a kolozsvári operában, neonácik szakítottak félbe egy előadást

A kolozsvári operaházban Karl Jenkins A fegyveres ember - Mise a békéért című kortárs darabját mutatták be vasárnap, amikor egy neonáci csoport néhány tagja megzavarta az előadást, írja a Transindex.ro. A darabban éppen Refi Erghiun, egy dobrudzsai származású müezzin kezdett el énekelni, amikor a nézőtéren felállt az Új Jobboldal néhány tagja és a román himnuszt kezdték el ordítani.

A müezzin kénytelen volt abbahagyni az éneklést, a technikusok pedig lekapcsolták a színpadon a lámpákat. A biztonságiak kivezették a neonácikat a teremből, a rendőrök pedig bevitték őket a rendőrségre.

Az akció vezetője szerint az ellen tiltakoztak, hogy meglátásuk szerint ez egy multikulturalizmust és Allahot dicsérő darab. Mint mondta, a müezzin Allah Akbart énekelt, miközben ugyanezzel a felkiáltással csak vasárnap két embert öltek meg Marseille-ben.

Karl Jenkins 2000-ben írt darabja a háború borzalmairól szól és a béke reményével fejeződik be, a müezzin énekén kívül szerepel benne számos keresztény dal a Zsoltárok és a Jelenések könyvét megidézve, illetve néhány ének, ami a Mahabharata hindu eposz világát mutatja be. A darabot a londoni The Royal Albert Hallban mutatták be, és nagy sikerrel játszották világszerte.

Három éve a Budafoki Dohnányi Zenekar és hat kórus is előadta a művet - ebbőlitt hallhat részleteket -, a Salzburg Festspielhaus előadását pedig itt hallgathatja meg.