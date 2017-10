Lassan kirajzolódik a Las Vegas-i mészáros teljes portréja

Egy nappal a Las Vegas-i mészárlás után a hatóságok egyre több információt gyűjtenek össze a tettesről, Stephen Paddockról. A férfi hotelszobájában 23 fegyvert találtak, köztük kézifegyvert és sorozatlövőt is, utóbbiakon távcsővel. Két állvány is volt a fegyvereknek, és kamerákat is üzembe helyezett, hogy lássa a rendőrök érkezését. A lövöldözés előtt egy kalapáccsal üthette ki a szoba hatalmas, nem nyitható ablakát. Átkutatták az otthonát is a helyszíntől nem messze, Mesquite városában. Ott 19 fegyvert, robbanószert, több ezer lőszert és néhány elektronikus szerkezetet találtak. Ez utóbbiról nem közöltek többet. Az autójában ammónium-nitrátot találtak, ami szintén robbanószer előállításához használható.

Paddock vendégként csekkolt be a hotelbe szeptember 28-án, több mint 10 bőrönddel. Egy lakosztályhoz tartozó két szobát bérelt, az egyik keletre, a másik északra nézett. Egyelőre vizsgálják, mit csinált a lövöldözés előtt. A takarítók mindenesetre semmi gyanúsat nem észleltek.

A férfiról rögtön nyilvánosságra hozták, hogy nincs katonai múltja, és nem büntetett előéletű. Azóta az is kiderült, hogy sikeres ingatlanbefektető, több lakása és háza is volt, dollármilliói voltak. A nyomozók több ingatlanját is átkutatták Reno környékén. Az alábbi képen állítólag a Mesquite-i háza van, a garázskaput a rendőrök szedték szét, hogy bejussanak.

Just in: new image of the home of Las Vegas shooting suspect Stephen Paddock after police ripped off the garage door to execute warrant #abc pic.twitter.com/l2Ll9X9GNh — Kenneth Moton (@KennethMoton) 2017. október 2.

Indíték viszont még mindig nincs.

A 64 éves nyugdíjas könyvelő még élt, amikor először érte mentek a rendőrök. Hat rendőr kutatta át a hotelt a biztonsági személyzet segítségével emeletről emeletre, mielőtt megtalálták a szobáját. Paddock az ajtón keresztül rálőtt a rendőrökre és egy biztonsági embert megsebesített a lábán, mondta a megyei seriff, Joseph Lombardo. A kommandós csapat ezután robbantással behatolt, pontosan 72 perccel a mészárlás első sorozatának eldörrenése után. Mire bejutottak a szobába, Paddock megölte magát. Az alábbi felvétel a rendőrségi kommunikáció a behatolás előtti percről:

Audio from LVMPD as they breach room 135 on the 32nd floor of Mandalay Bay to take out gunman pic.twitter.com/7gFVEdyMzH — Steve Jr. (@McKenney93) 2017. október 2.

Paddock több fegyvert vásárolt életében, az eddigi adatok szerint mindegyiket legálisan. Egy elsődleges jelentés szerint ugyanakkor legalább egy puskája át volt alakítva, hogy automata fegyverként legyen használható. Egy Las Vegas-i fegyverbolt tavasszal adott el neki egy shotgunt és egy puskát. David Famigliette, a bolt vezetője azt mondta, átalakítás nélkül egyik sem volt alkalmas arra, amit a férfi most tett. A lakóhelyén, Mesquite-ben egy Guns & Guitars nevű boltban három fegyvert vett, egy kézifegyvert és két puskát. Ott azt nyilatkozták, hogy "soha nem volt semmi jele, hogy instabil lenne, vagy alkalmatlan a fegyvertartásra".

29 Galéria: Kaszinó tetejéről lőttek egy Las Vegas-i fesztiválra Fotó: David Becker / Getty Images Hungary

A férfi kétszer vált el. Az első házassága két évig tartott, 1977 és 1979 között. 1985-ben házasodott újra, 90-ben elvált. Nem volt gyereke. A második exfelesége Kaliforniában él, nem tartották a kapcsolatot. Paddock főiskolára járt, majd 1985 és 88 között ingatlanügyeket menedzselt az amerikai kormány katonai beszállítójaként is működő Lockheed Martin jogelődjénél, a cég jelenleg is próbálja kideríteni, mi történt akkoriban pontosan.

Kaszinók és póker

2011 és 2016 között a nevadai Renoban lakott, de 2013-2015 között volt lakcíme a floridai Melbourne-ben is. Lakott a nevadai Hendersonban, és Texasban is több helyen. Nagy játékos volt, volt, hogy több mint tízezer dollárt forgatott meg egy nap a kaszinókban, de előfordultak 20-30 ezer dolláros napjai is, állítja egy forrás az NBC-nek, aki rálát a kaszinók jelentési kötelezettségére. Az nem tiszta, hogy ezek az összegek nyereségek vagy veszteségek voltak.

Azt is tudni, hogy 2012-ben beperelt egy Las Vegas-i hotelt, miután elcsúszott a padlón, és megsérült. Végül megegyezéssel zárult az ügy.

A gyilkosról egészen sokat mesélt a testvére, Eric Paddock. Azt mondta, legutóbb akkor hallott róla, amikor arról sms-eztek, hogy hogy van a 90 éves anyjuk. Szeptember közepe volt, és az Irma hurrikán miatt kellett aggódniuk, mivel az idős nő Floridában lakik. Stephen Paddock felhívta az anyjukat, aztán küldött neki egy járókeretet.

Pilótaengedélye is volt 2003-tól, repült is, volt két gépe, de aztán beleunt, és az orvosi alkalmassága is lejárt. Pedig 2008-ban Texasban még megkapta, azzal a feltétellel, hogy szemüvegben vezethet. Úgyhogy inkább hajós nyaralásokon vett részt. Szerette a sportokat, jó is volt bennük, de soha nem játszott klubokban. "Nem volt csapatjátékos típus", mondta róla a bátyja.

Bankrabló apa Fotó: Handout Stephen Paddock és három fivérének apja 1969 és 77 között szerepelt az FBI "Most wanted" körözési listáján. Bankrablásért ült 61-től, 1969-ben megszökött, végül Oregonban tartóztatták le 1978-ban. Az FBI pszichopatának nevezte, lehetséges öngyilkos hajlamokkal. Pár éve halt meg, és soha nem tartotta a kapcsolatot Paddockék anyjával. A gyilkos testvére szerint ennek ellenére nem arról van szó, hogy Stephen utánozni akarná a bűnöző apját. De hogy valójában mi a helyzet, arról fogalma sincs. "Olyan váratlanul ért ez, mint egy aszteroida az űrből", mondta.

Eric Paddock azt mondta, a testvére szeretett pókerezni, és nem volt különösebben nyilvánvaló politikai vagy vallási elkötelezettsége, "legalábbis amennyire én tudom". Úgy írta le a gyilkost, mint aki szeretett egyedül inni a bárokban, hajós nyaralásra menni, és 100 dolláros alapú videópókert játszani.

Azt is mondta róla, tudta, hogy vannak fegyverei, mert többször elvitte az ő gyerekeit agyaggalamb-lövészetre. Arról nem tudott, hogy vadászott volna a testvére, de hozzátette, hogy több ezer mérföldre laktak egymástól, és csak néha beszéltek, úgyhogy a tudása nem feltétlen terjed ki mindenre. Ez olyannyira így van, hogy azóta hatósági adatokból kiderült: Alaszkában volt vadászengedélye a férfinak.

Eric segített a testvérének 2016-ban Mesquite-be költözni, egy nyugdíjasközösségbe mintegy 130 kilométerre északkeletre Las Vegastól. A hosszú úton szusit ettek, aztán iszogattak. De nem emlékszik arra, hogy a bátyjánál gépfegyvert látott volna. A két testvérnek évtizedekig volt egy közös ingatlanfelújító cége, ennek eladásából kétmillió dollárt kaptak. Eric azt mondta, bátyja gazdag, és gazdaggá tette őt is.

Paddock egyik régi szomszédját még az is meglepte, hogy a férfinak egyáltalán fegyvere van. Don Judy 2013-2015 között lakott egy floridai nyugdíjasközösségben Paddock mellett, szerinte a fickóról az rítt le, hogy fogalma sincs a fegyverekről. Azt is mondta Judy, hogy sosem volt huzamosabb ideig otthon Paddock. "Játékos volt, Vegasba járt", mondta. Egyszer el is mesélte neki, hogy egész éjjel játszott.

Paddock egy másik testvére, Patrick 20 éve nem beszélt vele. Azt mondta, amikor először látta a tévében a fotót, nem is kapcsolt, hogy kiről van szó.

A férfi élettársát még keresik. Állítólag nem volt Amerikában a mészárlás idején. A fülöp-szigeteki származású nő Tokióban lehet. Az is kiderült, hogy Paddock az utóbbi hónapokban dollártízezreket utalt egy fülöp-szigeteki számlára.

Forrás: CNN 1., 2., 3., Heavy, NYT.

Borítókép: Chris Wattie / Reuters.