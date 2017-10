A marseille-i késes támadó folyamatosan ingázott az olasz–francia határon

Három évvel ezelőttig Olaszországban élt és olasz felesége volt annak a férfinak, akit vasárnap a dél-franciaországi Marseille főpályaudvarán lelőttek, miután késsel megölt két fiatal nőt, írja az MTI.

Ahmed Hanadzsi Tunéziában született. Hazájában lopásért és kábítószer-kereskedelemért ítélték el.

2006-ban tűnt fel Olaszországban, ahol alkalmi munkákból élt. Az olasz hatóságok szerint valószínű, hogy illegális bevándorlóként kelt át Tunéziából Európába.

A férfitól 2005 óta hét alkalommal vettek ujjlenyomatot kisebb bűncselekmények miatt a francia rendőrök különböző dél-franciaországi városokban. Ez azt jelenti, hogy Olaszországban Franciaországból érkezve telepedett le, majd visszatért Franciaországba, azaz Franciaország és Olaszország között mozgott. A titkosszolgálatok nyilvántartásában nem szerepelt radikális iszlamistaként.

2008-ban elvett egy Ramona nevű olasz nőt, aki hasonlóképpen drogkereskedelemért volt már büntetve.

Hat évig tartott a házasság: a pár a Rómától hetven kilométerre levő Apriliában élt. 2014-ben elváltak, és Hanadzsi elhagyta Olaszországot. Ramona jelenleg Észak-Afrikában van.

A tunéziai férfit a késelés előtt két nappal Lyonban bolti lopáson kapták és őrizetbe vették. Ekkor egy 2014-ben kiállított tunéziai útlevéllel igazolta magát. Eszerint 1987. november 9-én a tunéziai Binzertben született. Az útlevél tulajdonosát azonban soha nem ítélték el, nem szerepelt semmilyen rendőrségi nyilvántartásban. A rendőrség még vizsgálja, hogy hamis-e a dokumentum.

Kihallgatásán azt mondta, hogy elvált, munkanélküli, hajléktalan, rendszeres kábítószer-fogyasztó és szobafestésből tartja fenn magát. Másnap szabadon engedték.

Vasárnap délután fél kettőkor a pályaudvar előtti téren egy padon ücsörgött. A térfigyelő kamerák felvételei azt mutatták, hogy hirtelen felállt, odalépett egy 20 éves nőhöz, akit többször megszúrt, majd egy félkört leírva, visszatért és a második áldozatát is több erős késszúrással megölte. A két 20 éves nő egymás unokatestvérei voltak.

Az Iszlám Állam vasárnap este magára vállalta a támadást, de francia szakértők szerint a késelőt „jelenleg semmi nem kapcsolja" sem az Iszlám Államhoz, sem radikális iszlamistákhoz.



A francia hatóságok jelzésére az olasz terrorizmusellenes nyomozó igazgatóság egységei hétfő hajnalban házkutatást tartottak az olasz exfeleség anyjának lakásán. Azt vizsgálják, hogy Hanadzsi 2014 óta visszatért-e Olaszországba, és kikkel tartott ott kapcsolatot. Az olasz hatóságok szerint a férfi nem Olaszországban radikalizálódott.

A 2015-ös párizsi merényletek azóta letartóztatott egyik elkövetője, Salah Abdeslam többször is Olaszországon keresztül tette meg a Belgium és Szíria közötti utat; a 2016-os berlini kamionos merényletről ismert, 24 éves tunéziai Anis Amri öt évvel korábban Dél-Olaszországba érkezett illegális bevándorlóként, olasz börtönben is volt és itt radikalizálódott. Olaszországon keresztül próbált menekülni is, de Milánóban egy éjszakai ellenőrzésen lelőtték.

A júniusi londoni merénylet egyik elkövetője, a 22 éves, marokkói apától született Youssef Zaghba az olaszországi Bolognában élt olasz anyjával. A szeptemberi londoni metró-merényletért letartóztatott, 21 éves menekült Yahyah Faroukh 2013 novemberében Egyiptomból egy migránsokat szállító hajóval érkezett Szicíliába felnőtt kíséret nélküli fiatalkorúként.