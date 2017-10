Meghalt az első kurd, aki Irak élén állt

Kedden, nyolcvanhárom éves korában elhunyt Dzsalál Talabáni, Irak első nem arab elnöke.

A kurd Talabani évtizedeken keresztül harcolt fegyverrel a bagdadi, főképp szunnita arabok által irányított baathista kormányzat ellen, de az 1991-es Öböl-háború után nagy érdemeket szerzett a Bagdaddal való kiegyezésben, és a nagyhatalmak által garantált kurd autonómia - mely szeptember végén döntött a teljes, állami függetlenség mellett - kialakításában.

A kurdok nagy szerepet játszottak Szaddám Huszein rendszerének 2003-as megbuktatásában is, és Talabánit 2005-ben, az alkotmányozás folyamatának lezárását követően a nemzetgyűlés Irak elnökévé választotta. Az inkább szimbolikus feladatokkal járó tisztséget 2014-ig töltötte be; ekkora egészségi állapota már komolyan megromlott, túl volt egy agyvérzésen is.

(MTI)