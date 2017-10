Naponta tízezer dollárokat játszott el a Las Vegas-i mészáros a gyilkosság előtti héten

A legalább 59 halálos áldozattal és több, mint 500 sebesülttel járó mészárlást kitervelő és végrehajtó Stephen Paddock a merényletet megelőző hétben napi 10 és 30 ezer dollár közötti összeget játszott el kaszinókban, tudta meg a Newsweek, miután a nyomozás során kikérték Paddock összes költését a hatóságok.

Olyan nap nem volt, hogy 10 ezer dollárnál kevesebbet játszott volna el, de volt 30 ezres vásárlása is bizonyos napokon. Arról nincs adat, hogy a több tízezer dollár értékű zseton sorsa mi lett, ezért nem jelenthető ki egyértelműen, hogy Paddock minden nap elvesztett mindent,

de az elég életszerűtlen, hogy minden nap pluszba jött volna ki, mégis újabb és újabb pénzt költött volna zsetonokra.

A szövetségi nyomozók minden követ megmozgatnak jelenleg, hogy indítékot találjanak Paddock tettére. Ugyanis, annak ellenére, hogy márszinte mindent tudunk a gyilkosról, az nem világos, hogy miért tervelt ki egy tömegmészárlást az ingatlanbefektetéseiből meggazdagodott dollármilliomos nyugdíjas. A rengeteg fegyvervásárlása miatt indult pszichhológiai vizsgálatokon sem tűnt fel semmi különös, vagy szokatlan a férfivel kapcsolatban. A Guns and Guitars nevű cég, ahonnan több fegyvert is beszerzett, azt nyilatkozta, hogy ők mindent az állami törvényeknek megfelelően megkérdeztek és megvizsgáltak a férfival kapcsolatban, és nem volt semmi gyanús, ami miatt meg kellett volna tagadniuk a fegyverek értékesítését. Minden mészárláshoz használt fegyvert legálisan szerzett be.