Volt, akit szelfizés közben lőtt nyakon a Las Vegas-i merénylő

Vizet, ételt gyűjtenek és visznek a menedékközpontba Las Vegas-i lakosok a vasárnap éjjeli lövöldözés áldozatainak, írja az MTI. Közvetlenül a támadás után a sebesültek kórházba vitelével segítettek nagyon sokan, azóta pedig - a véradás mellett - jeget, vizet és ételt gyűjtenek, majd a menedékközpontba viszik. A túlélők segítésével párhuzamosan folyamatos a nyomozás is az ügyben.

Már szinte minden kiderült a lövöldözővel kapcsolatban, és egyre többet tudunk a halálos áldozatokról is. A BBC beszámolója szerint volt köztük tanár, rendőr és veterán katona is. Utóbbi, a 28 éves Chris Roybal a tengerészgyalogsággal utazott ki Afganisztánba, ahol túlélte a a háborút, végül saját hazájában szórakozás közben ölte meg egy nyugdíjas milliomos.

Egy szolgálaton kívüli Las Vegas-i rendőr is az áldozatok közt van, a 34 éves Charleston Hartfield.

De fiatal tanár is van az áldozatok között. Sandy Casey, speciális helyzetű diákokat tanított, ő a vőlegényével szórakozott a fesztiválon, amikor hátbalőtte a gyilkos. Ő a férje mellett szórakozott koncert közben, amikor agyonlőtték.

#Vermonter killed in #LasVegas massacre was an engaged teacher who "never had a bad day." More on the life of Sandy Casey - at 11 on @wcax pic.twitter.com/BIsqkqz9jw