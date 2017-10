Ha nem locsolok savat az arcába, akkor ő tette volna meg

Dermesztő felvételeket rögzített egy utcai kamera bő egy hónapja Londonban. Egy kapucnis-kerékpáros férfi teker az utcán, majd megáll, leszáll a bringáról, és kezében egy palackkal odalép egy parkoló autóhoz, amiben ül valaki. Ott furcsa közjáték, dulakodás kezdődik, majd a biciklis elhajt. (Az alábbi videóra kattintva a Mirror oldalán nézheti meg.)

Mint kiderült, a biciklis pénzt követelt, és amikor nem kapott,

savval öntötte le az autó sofőrjét.

Két tini, szintén Londonban egy júliusi estén másfél óra alatt öt savas rablótámadást, vagy annak kísérletét követte el. Az egyikben egy ételfutár robogóját vették így el.

Londonban a hasonló esetek mindennapossá váltak, de szó szerint. Tavaly 431 hivatalosan is bejelentett savas támadás volt, míg egy évvel azelőtt 261. Egy augusztus eleji CNBC-cikk szerint idén 282-nél tartottak nyárig. Júliusban a londoni rendőrök ezer, speciálisan a savtámadás kezelésére összerakott mentődobozzal kezdtek járkálni. De míg a világ keleti felén nőket támadnak vele, jobbára személyes okokból, bosszúból, addig Londonban egész másképp használják ezt a fegyvert: az elkövetők és az áldozatok is többségében férfiak, általában fiatalok.

Bár a fenti esetek épp rablási kísérletek, az utóbbi hónapok ügyeit végignézve egyáltalán nem ennyire szabályszerű a dolog. Ebben a Sun-cikkben például végigveszik június 19-től az összes ismert esetet, összesen 14-et, és elég sokfélék a sztorik.

Spricceltek le fehér biciklistát váratlanul,

muszlimokat, szintén váratlanul (fel is merült, hogy fajgyűlölet, iszlamofóbia állhat az egész probléma hátterében),

savazott le muszlim lány terhes nőt,

vannak képek arról, hogy egy teljesen átlagos fiatalember egy közlekedési összetűzés után kiszáll az egyáltalán nem lepukkant városi terepjárójából, és savval - valójában, mint kiderült, sima tisztítószerrel - önti le azokat, akik előtte ráordítottak egy veszélyes szituációban.

hatan sérültek meg, amikor két hete egy McDonald's előtt kezdett kötözködni egy fiatalokból álló banda, majd arcmaszkot vettek fel, és üdítősüvegben lévő savval támadtak arra, akit értek

múlt hét kedden pedig egy férfit azért öntöttek le savval, mert visszautasított egy dílert, aki nevetőgázt akart neki eladni, és szóváltássá fajult a dolog. Erről videó is van.

és volt olyan is, hogy egy vicces kedvű fiatal kamu-savtámadást csinált a Notting Hill-i karneválon, hogy a kitört pánik után rendőrök vigyék el.

A CNN pont a napokban csinált hosszú összeállítást "Kínzás a palackban" címmel, abban az áll, hogy a rendőrség szerint a fiatal bűnözők a késről és a fegyverről térnek át a savra, mert könnyen beszerezhető. A Sun augusztusban rejtett kamerás felvételt csinált arról, hogy egy 15 éves gyerek simán, kérdés nélkül vett savat az egyik legdurvább kerületben. És könnyebb rejtegetni is, mint egy fegyvert.

Az áttérés egyébként annyiból kicsit sántít, hogy közben a késes és fegyveres támadások száma is növekszik, másrészt meg, mint a gyűjtésből is kiderül, nem csak a klasszikus bandás forgatókönyveket látjuk. De az valóban tény, hogy nagyobb részben az áldozatok és az elkövetők is fiatal férfiak, a legtöbb támadás a terhelt részeken, Kelet-Londonban, Newham kerületben történik, és nagyrészt tényleg bandákkal lehet összekötni a támadásokat.

A BBC-nek beszélt egy bandatag, aki elmesélte, hogyan használt egyszer savat. Azt mondta, egy másik banda tagjára öntötte, amikor az rátámadt,

nem akartam megtenni, de akkor ő tette volna meg. Vagy ölsz, vagy megölnek.

Ő a savját kvázi beavatási szertartásként kapta egy idősebbtől, státuszfegyverként, mint egy pisztolyt, és mindig magánál hordta. Letöltötte érte a börtönbüntetését, bocsánatot kért, de áldozata arca minden nap kísérti, mondja. Most próbál kikeveredni ebből az élethelyzetből. Ebben Jermaine Lawlor, egy segítő tréningeket tartó, kiugrott bandatag a mentora.

Lawlor sok cikkben előkerül, amiben a bandák és a sav kapcsolatáról van szó. A CNN-nek például azt mondta, ő azon az állásponton van, hogy az az irány, hogy a savat mint fegyvert kezeljék, és szigorítsák a rá vonatkozó szabályozást, teljesen értelmetlen. "Ugyanaz kellene a megoldáshoz, mint ami a késelések, lövöldözések, prostitúció visszaszorítához is: emberközpontúság. Meg kell érteni a komplexitását a történetnek, hogy mi akadályoz meg egy közösséget a jó működésben", mondja.

A BBC a Middlesex Univerity kriminológusát, Simon Hardingot kérdezte meg, a szakember azt mondta, hogy a bandatagok tisztában vannak a sav "előnyeivel" a késsel szemben:

jogilag sokkal enyhébb, mert nem gyilkossági kísérlet, hanem szándékos súlyos testi sértés.

Nincs külön paragrafus a savra, és nehezebb bizonyítani is, mert DNS legfeljebb a műanyag palackon marad, amit sokkal egyszerűbb nyom nélkül eldobni, mint egy kést. Ráadásul a 3 inchnél nagyobb (kb. 7.6 cm) késnek közterületi birtoklása eleve szabálysértés.

A szakértő szerint három fronton lehet küzdeni a jelenség ellen:

Legyen a sav nehezebben hozzáférhető Járjon szigorúbb büntetés érte Legyen felvilágosító program.

Utóbbira az az érve, hogy szerinte a bandatagokra is hat, ha ráébrednek, hogy a támadás áldozata soha többé nem tud dolgozni, vagy 15-20 plasztikai műtét kell neki. A szigorítás mellett van a Savtúlélők Nemzetközi Egyesületének vezetője, Jaf Shah is.

A brit kormány is azt tervezi, hogy megtiltja a sav vásárlását a fiatalkorúaknak, és szabályozza a közterületen való tartást. Amber Rudd belügyminiszter

kedden jelentette be a szándékot

a konzervatív párt konferenciáján. A bejelentést azzal vezette fel, hogy "láthattuk a képeket az áldozatokról, akik soha nem fognak teljesen meggyógyulni. Végtelen műtétek, szétrombolt életek".

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi lesz a szabály, de Rudd bejelentése szerint az erőszakos bűnözést általánosságban próbálják meg visszaszorítani. Az általános szigorító csomag része, hogy

fiatalkorúak nem vásárolhatnak savat

drasztikusan korlátozzák a kénsav kiskereskedelmi árusítását, főleg, hogy olyan robbanószer elkészítésére is használható, mint amivel például májusban Ariana Grande manchesteri koncertjén követtek el merényletet.

"alapos ok" kell majd ahhoz, hogy valakinél sav legyen közterületen

fiatalkorúak nem vehetnek majd online kést

a kormány 600 ezer fontot (210 millió ft) ad egy olyan program kidolgozására, ami segít eltávolítani a gyerekpornót a netről

15 évet is kaphat majd, aki rendszeresen néz terrorista propagandát, például lefejezéseket, vagy bombaelkészítési útmutatókat a neten

Egyelőre vizsgálják, pontosan milyen anyagokat vesznek bele a szigorításba. Apró jogi finomság ugyan, de szigorú lesz a bizonyítási teher is: az árusnak kell majd bizonyítania, hogy minden tőle telhetőt megtett, amikor mégis eladott savat, illetve a közterületen savval járkálóknak kell majd bizonyítani, hogy jó okuk van rá.

Augusztus óta az egyik legdurvább környéken, Hackneyben a boltosok már egyébként sem adnak el savat fiatalkorúaknak. Rudd korábban életfogytiglanit javasolt a savtámadások elkövetőinek, azzal érvelve, hogy az áldozatokra is életfogytig tartó hatással vannak a sérüléseik.

Borítókép: Savas támadások eleni tüntetés Londonban, 2017. július 18-án. Fotó: Niklas Halle'n / AFP.