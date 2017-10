Csak a lényeget felejtették ki a kanadai holokauszt-emlékműből

Átírják a torontói holokauszt-emlékművön lévő szöveget, mert elmulasztotta megemlíteni két dolgot: az antiszemitizmust és, hogy az áldozatok ebből adódóan zsidók voltak.

A felirat szerint az emlékmű megemlékezik „férfiak, nők és gyermekek millióiról, akiket megültek a holokauszt idején” és tisztelettel adózik azoknak, akik

kitartottak „a történelem legsötétebb fejezete alatt” is – idézte fel a sorokat a Guardian.

A hiányosságra először a kanadai parlament konzervatív képviselője hívta fel a figyelmet. David Sweet szerint, ha már felhívják a figyelmet a zsidógyűlöletre érdemes volna pontosan hivatkozni a történelemre.

A kanadai örökségvédelmi miniszter szerint a felirat a hatmillió zsidó mellett a további ötmillió áldozatra is emlékezett, de Mélanie Joly közölte, hogy új, megfelelően megfogalmazott szöveget tesznek ki, amely a zsidókat érintő borzalomra is reflektál.

Persze a tíz éven át tervezett emlékmű nem nélkülözte a zsidó utalást, hiszen hat háromszögből összeállt Dávid-csillagot idézett, és az elhelyezett további információs táblák is a zsidóüldözésről szóltak.

A mostanihoz hasonló hiányosság vádja érte tavaly Justin Trudeau-t is. A liberális kormányfő a holokauszt nemzetközi emléknapján kiadott közleményében beszélt a holokauszt idején megölt milliókról, nem említve meg a zsidóságot. Később a twitteren pontosított a közleményen. A januári emléknapon ugyanígy járt a frissen beiktatott Donald Trump is. Az Egyesült Államok elnöke sem szólt a zsidóüldözésről. A zsidóság megemlítésének hiányát később is azzal védte, hogy mindazokról szólt, akik szenvedtek.