További támadásokat is tervezhetett a Las Vegas-i tömegggyilkos

A nyomozók vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a Las Vegas-i tömeggyilkos, Stephen Paddock további támadásokat is tervezett, beleértve az autóbombákat is, közölte az AP hírügynökség. Azt írták, egy szövetségi tisztviselőtől kapták az információt, ám a forrásuk nem kapott felhatalmazást, hogy nyilvánosan beszéljen erről.

Kiderült az is, hogy Stephen Paddock több zenei fesztivált is kiszúrt magának korábban: foglalt szobát augusztusban a Lollapalooza fesztivál mellett, illetve a Life Is Beautiful show mellett Vegasban, szeptember végén. Nem kizárt, hogy Bostonban is szobát keresett a Fenway Park mellett. A chicagói és a bostoni rendőrség szóvivői jelezték: ismerik a sajtójelentéseket, és folyik a nyomozás.

Eközben az MTI Joe Lombardo Clark megyei seriffet idézve azt írta, hogy a férfi évtizedeken keresztül kettős életet élt. Bár környezetében zárkózott embernek ismerték, senki nem sejtette, hogy titokban titkos szenvedélyének élt, emberélet kioltására alkalmas eszközöket gyűjtött. "Életének nagy részét valószínűleg soha nem ismerjük és értjük meg teljesen" - fogalmazott Joe Lombardo seriff.

Joe Lombardo szerint nehezen hihető, hogy a fegyverarzenált, lőszereket és robbanóanyagokat Paddock egyedül vásárolta volna. A seriff hozzátette: elképzelhető, hogy valaki segített neki.

Különböző hírportálokon és blogokban megjelent találgatások szerint Stephen Paddock nem az egyedüli elkövetője volt a tömegmészárlásnak. Az ezt felvetők szerint ugyanis a 64 éves férfi részben fizikailag sem volt olyan állapotban hogy automata fegyvert használjon, részben pedig a megfelelő előképzettsége sem volt meg az automata fegyverek használatához.

Lombardo seriff "zavartnak" nevezte Stephen Paddockot, de nem reagált arra a felvetésre, hogy Paddock gyógyszerek hatása alatt állt volna. A Las Vegas Review-Journal című lap ugyanis szerdán a nevadai gyógyszerellenőrző hivatal nyilvántartására hivatkozva azt közölte: a férfi júniusban nagy adag diazepam - közismertebb nevén Valium - tablettát vásárolt. A gyógyszert depresszió ellen írják fel az orvosok, és csakis receptre kapható. A gyógyszert felíró Dr. Steven Winkler elzárkózott attól, hogy nyilvánosan kommentálja az információt.

A rendőrség megerősítette, hogy Paddock levelet hagyott hátra a szállodai szobájában, azonban - mint Lombardo seriff fogalmazott - ebben nem esett szó öngyilkosságról. A levél tartalmáról a seriff nem kívánt nyilatkozni. Megjegyezte: annak ellenére, hogy láthatóan részletesen eltervezte a tömegmészárlást, az elkövető nagyon kevés nyomot hagyott hátra. Nem ismertek politikai állásfoglalásai, nem szerepelt a közösségi média egyetlen platformján sem.

"Még nem sikerült megértenünk, hogy mi lehetett az, ami ezt az embert ilyen erőszakra sarkallta" - fogalmazott Lombardo.