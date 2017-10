Az ICAN kapta idén a Nobel-békedíjat

Az atomfegyverek betiltásáért küzdő nemzetközi civil szervezet, az ICAN kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be Oslóban a norvég Nobel-bizottság elnöke, Berit Reiss-Andersen. Az ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) 2007 óta működik, mára 468 partnerszervezete van 101 országban.

Berit Reiss-Andersen méltatta, hogy a szervezet mennyit tesz, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen katasztrofális következményei lennének bármilyen atomfegyver bevetésének. A szervezet emellett azért küzd, hogy minden ország teljes mértékben tartsa be az atomfegyverek teljes betiltását célzó új nemzetközi szerződést.

Ezt július 7-én 122 ENSZ-tagállam támogatta, 1, Hollandia ellenezte, Szingapúr pedig tartózkodott. Viszont 69 ország nem vett részt a szavazáson, köztük az összes deklarált atomhatalom.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország közös közleményben jelezte, hogy nem fogják aláírni az egyezményt, mert az nem számol szerintük azokkal a biztonsági kockázatokkal, amik miatt szükség van az atomfegyverek elrettentésére. A szerződést Oroszország, Kína, Pakisztán, India sem ratifikálta, sőt, veszélyesnek nevezte.

Az ICAN vezetője, Beatrice Fihn a héten azt mondta az AFP-nek, hogy az egyezményt ennek ellenére fontos mérföldkőnek tartják, de az atomfegyverek tényleges leszereléséig még sok munka vár rájuk. „Csak akkor lesz vége, ha az atomfegyverek már nincsenek" – mondta.

Borítókép: Az Ican demonstrációja az USA berlini nagykövetsége előtt 2017 szeptember 13-án.

fotó: Britta Pedersen / AFP