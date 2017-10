Kiderült, mi van a Las Vegas-i merénylő által hátrahagyott papíron

Korábban már szóba került, hogy a rendőrök többek közt egy számokkal teli papírt is találtak a Las Vegas-i mészáros szobájában, vasárnap azonban egy belső forrás jóvoltából az is kiderült, hogy a kézzel írt feljegyzéseken a távolságra és a röppályára vonatkozó számítások találhatók– írja a CNN.

A rendőrök Stephen Paddock szobájában találtak rá a jegyzetekre és korábban is azt gyanították, hogy az valamilyen módon fontos lehetett a merénylő számára, ez bizonyosodott be most.

Ezzel együtt már több mint 1000 bizonyítékkal rendelkezik a rendőrség, de ennek ellenére sem tudják, hogy vajon mi lehetett a férfi indítéka a mészárlásra.

Szombaton egyébként Donald Trump után Mike Pence alelnök is a helyszínre látogatott és támogatásáról biztosította a helyieket, a tragédiát pedig felfoghatatlannak nevezte.

Arra is fény derült, hogy a férfi a merénylet előtt megpróbált fényjelző lőszert venni egy fegyverkiállításon, de az ottani eladónál nem volt ilyen, ezért végül nem járt sikerrel. Ez a lőszer arról ismert, hogy kisebb pirotechnikai töltet segítségével a lövedéket a röppályáján fényhatással jelöli meg.

Szakértők szerint ezzel sokkal pontosabban lehet egy adott területre tüzelni, így sokkal több áldozatról beszélnénk most, ha a férfinek sikerül fényjelző lőszert vennie. Emellett ugyanakkor valószínű, hogy hamarabb megtalálták volna a merénylőt a rendőrök – tette hozzá egy másik szakértő.