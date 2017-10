Előkerült a Las Vegas-i tömeggyilkos évekkel ezelőtti tanúvallomása

Újabb információk derültek ki a Las Vegas-i tömeggyilkosról, miután előkerült Stephen Paddock évekkel ezelőtt tett tanúvallomása, amiben saját magáról beszélt. Többek között azt mondta, hogy simán szerencsejátékozott egész éjszaka, aztán napközben aludt, a legnagyobb pókergépesnek tartotta magát, és időnként váliumot szedett. A leirat alapján többször arrogánsnak, és szarkasztikusnak hatott a vallomása alatt.

A CNN megszerezte a 97 oldalas leiratot, ami még 2013. október 29-én készült egy polgári peres ügyben. Az eljárás azután indult, hogy Paddock megcsúszott és elesett az egyik kaszinóhotelben.

A férfi akkori vallomását most az FBI is vizsgálja, viszont olyan információ a CNN szerint nem volt benne, ami választ adna arra, miért követte el Paddock október 1-jén az 59 halálos áldozattal, és 500-nál is több sérülttel járó tömegmészárlást.

Paddock a vallomásában annyit mondott, hogy volt fegyvertartási engedélye Texasban, de ezt leszámítva fegyverekről nem esett szó.

A Las Vegas Review-Journal című lap még a múlt héten írta meg a nevadai gyógyszerellenőrző hivatal nyilvántartására hivatkozva, hogy a férfi júniusban nagy adag diazepam - közismertebb nevén Valium - tablettát vásárolt. A gyógyszert depresszió ellen írják fel az orvosok, és csakis receptre kapható. A gyógyszert felíró Dr. Steven Winkler elzárkózott attól, hogy kommentálja a lap értesüléseit.

Most a 2013-as vallomásból is az derült ki, hogy Paddocknak rendszeres bejárása volt az orvoshoz. Azt nem tudni, milyen gyakran vette be a gyógyszert, de akkor azt becsülte, hogy 10-15 tabletta maradt meg egy 60-as üvegcséből, amit másfél évvel korábban írtak fel neki. Paddock szerint nem voltak mentális problémái, sem semmilyen függősége.

Azt mondta, hogy nagyrészt Kaliforniában nőtt fel. Ingatlanokban utazott, de az nem derült ki, hogy miből volt elsősorban pénze. Magát úgy írta le, mint aki folyton úton van, ingázik Kalifornia, Nevada, Texas és Florida között.

Leginkább kaszinóhotelekben lakott, ahol az esetek 95 százalékában ingyen szállt meg, mert jól ismert szerencsejátékos volt. Volt, hogy egymillió dollárt is kockára tett egy este, de simán mackónadrágban, és papucsban mászkált a kaszinók között. Szerinte volt idő, amikor ő volt a legnagyobb pókergépes a világon. „Senki nem játszott olyan sokat, és olyan hosszú ideig, mint én" – mondta. 2006-ban állítása szerint átlag 14 órát játszott egy nap.

Azt mondta, hogy a Cosmopolitan Hotelben is éppen játszani indult 2011-ben, amikor valamilyen folyadékon megcsúszott, és elesett. Állítása szerint a térdízülete sérült meg, ami elhúzódó fájdalommal járt. Az nem derült ki, hogy milyen kárpótlást szeretett volna kiharcolni.

Kérdésre elmondta, hogy felnyitott aznap este egy üveg szakét, de nem nagyon ivott belőle. Állítása szerint ritkán ivott szerencsejáték közben, mert túl nagy tétben játszott ahhoz, hogy megengedje magának. Végül több forrás szerint is a hotel javára ítéltek az ügyben.